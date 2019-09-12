В начале торгов вероятно укрепление рубля к доллару
В среду настрой на рынке оставался сравнительно оптимистичным. Уже к началу торгов появились признаки возможного смягчения негативного эффекта «торговых войн» — о подготовке китайским правительством соответствующих мер сообщил редактор одного из крупных изданий. В секторе высоколиквидных бумаг заметно подорожали Сургутнефтегаз (SNGS, +7.2%), Новатэк (NVTK, +1.9%), Полюс (PLZL, +1.9%), Северсталь (CHMF, +1.7%), МосБиржа (MOEX, +1.7%).
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 43.6%, корпорации Квадра (TGKD) – на 4.0%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) – на 3.7%.
Фондовые индексы США повысились на 0.8% — 1.1%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись пре6имущественно в плюсе, наблюдается повышение и по большинству азиатских индексов.
Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС – спрос на развивающихся рынках в целом восстанавливается на фоне смягчения опасений, связанных с «торговыми войнами». Сегодня ночью президент США Д. Трамп сообщил о переносе даты повышения пошлин на китайский импорт объемом $250 млрд. с 1 октября на 15 октября в качестве «жеста доброй воли» в сторону Китая перед предстоящими переговорами. На валютном рынке в начале торгов вероятно укрепление рубля по отношению к доллару США на фоне восстановления «спроса на риск» после улучшения перспектив решения торговых вопросов между США и КНР. В течение дня некоторое влияние на рынки может оказать решение ЕЦБ по процентным ставкам (14:45 мск) и последующее выступление М. Драги (начало в 15:30 мск).
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