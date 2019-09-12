На неделе с 3 по 9 сентября в России вновь зафиксирована дефляция. Цены снизились на 0.1% н/н, позволив годовому показателю замедлиться до 4.23% г/г.

В раскрытой потоварной разбивке замедлению цен способствуют сохраняющиеся неизменные цены на топливо, которые в прошлом году на сопоставимой неделе фиксировали поступательный рост. Кроме того, вклад в замедление роста инфляции привнесло снижение цен на свинину (-0.1% н/н), в то время как начале сентября 2018 года наблюдался прирост на 0.7% н/н. В остальном, цены следуют сезонной модели – снижаются цены на фрукты и овощи (-2.7% н/н), а мясо и молочная продукция постепенно дорожают.

В целом, такая динамика инфляции продолжает указывать на сохранение дефляционного давления в экономике и создает условия для продолжения цикла смягчения монетарной политики. Тем не менее, цены снижаются в соответствии с нашими ожиданиями и ожиданиями Банка России и пока не требуют опережающих действий со стороны регулятора. Если же траектория движения цен сохранится и внешняя среда будет стабильна, мы не исключаем, что Банк России может перенести снижение ставки с 1к’20 на конец 2019 года.