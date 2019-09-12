HeadHunter (HHR US; РЦ $21,5/АДР) в понедельник, 16 сентября, представит финансовые результаты за 2К19 по МСФО и проведет телефонную конференцию.

Согласно нашему прогнозу, выручка составит 1 903 млн руб., увеличившись примерно на 25% г/г (соответствующие цифры за 2К18 компания объявит одновременно с публикацией отчетности за 2К19). В 2К19 динамика выручки, вероятно, будет слабее, чем в 1К19, и ниже годового прогноза роста компании (27-30%) на фоне негативного календарного эффекта (меньшее количество рабочих дней в сравнении с 2К18 и более продолжительные майские праздники).

Согласно нашему прогнозу, EBITDA за 2К19 составит 955 млн руб. при рентабельности 50,2% (против 46,1% в 1К19) при условии, что компания контролировала операционные расходы и, в частности, сильно не увеличила расходы на маркетинг (по нашей оценке, они составят 16% выручки против 15,4% в 1К19) на фоне более слабой активности в этом секторе в связи с сезонным фактором. В то же время HeadHunter покажет сильное увеличение единовременных расходов в связи с прошедшим IPO.

Мы считаем, что в ходе телефонной конференции инвесторов будет интересовать обновление прогноза на 2019 г. и информация о текущем состоянии спроса на услуги онлайн рекрутинга.