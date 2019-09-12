В четверг 12 сентября в начале торговой сессии основные российские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное движение. Обороты по акциям, входящим в расчет основного индекса МосБиржи, в первые часы торгов снизились по сравнению с уровнем предыдущего дня. Рублевый Индекс МосБиржи теряет около 0,1%, а долларовый Индекс РТС после первых часов торгов подрастает на 0,4%. Среди акций из Индекса МосБиржи лучше рынка торгуются бумаги Интер РАО и ФСК ЕЭС, которые прибавляют 2,1% и 1,5% соответственно. Также на 1,3% растут акции ВТБ. Под давлением находятся обыкновенные акции Ростелекома, НЛМК и ЛУКОЙЛа, котировки которых падают на 0,9-1,3%.

Разнонаправленный характер движения основных индексов обусловлен укреплением рубля. Значения пар доллар/рубль и евро/рубль снижаются сегодня примерно на 0,3%.

Рост российской валюты происходит на фоне коррекции цен на нефть вниз до уровня в 60,5 долл. по Brent, а цены в рублях снизились с 4100 руб. в понедельник до уровня ниже 3980 руб. сегодня. Коррекции вниз цен на нефть способствовали комментарии о готовности Трампа в перспективе снять санкции с Ирана. Несмотря на падение цен на нефть почти на 3,5% за два дня последние новости по рынку нефти носят скорее разнонаправленный характер. По данным Минэнерго США за неделю снижение запасов сырой нефти в стране составило 6,9 млн. барр. против прогноза падения на 2,9 млн. и предыдущего снижения на 4,8 млн. барр. Запасы бензина упали на 0,7 млн. барр. при прогнозе снижения на 1,0 млн. барр. Накануне данные от Американского института нефти показали снижение запасов сырой нефти на 7,2 млн. барр. Производство осталось на уровне предыдущего значения и составило 12,4 млн. барр. в сутки.

Во вчерашнем ежемесячном отчете, ОПЕК понизил прогноз мирового спроса на нефть на 2019г. на 80 тыс. барр. по сравнению с предыдущем месяцем — до 99,84 млн. барр. Снижение спроса на нефть стран членов ОПЕК также понижен до 30,6 млн. барр. на 2019г., что на 1 млн. барр. меньше, чем в 2018г. В 2 и 4 кв. картель ожидает роста спроса выше 100 млн. барр., а через год достигнет 102 млн. барр. Одновременно Саудовская Аравия сообщила о росте добычи в стране в августе на 209 тыс. барр. к предыдущему месяцу. При этом 8 стран ОПЕК в августе сократили добычу на 125 тыс. барр. Россия увеличила добычу в августе на 140 тыс. барр. к июля текущего года. В то же время уровень соблюдения соглашения о сокращении добычи ОПЕК+ в августе составил 136% против 159% в июле. Новый Министр энергетики Саудовской Аравии в интервью на энергетическом форуме в ОАЭ подтвердил намерения страны действовать в направлении стабилизации цен на нефть на мировых рынках, а после встречи с российским коллегой Министр энергетики России Новак также подтвердил решимость двух стран выполнять взятые на себя обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Противоречивый новостной фон в целом способствует стабилизации цен на нефть в краткосрочной перспективе, когда доминирующим становится боковой тренд, а направленное движение не носит устойчивого характера.

На мировых фондовых рынках преобладает позитивная динамика на фоне комментариев о скором возобновлении торговых переговоров. Ведущие американские фондовые индексы выросли накануне на 0,7-1,1%. Бразильский BOVESPA продолжил рост до 0,4%. Азиатские индексы торгуются в основном в плюсе. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,7%, корейский KOSPI и японский NIKKEI прибавили 0,8%. Ведущие европейские индексы торгуются в пределах 0,2% от уровней закрытия предыдущего дня. Рынок находится в ожидании решений сегодняшнего заседания совета управляющих ЕЦБ по ставкам и программе выкупа активов. Наиболее смелые ожидания исходят из снижения депозитной ставки до —0,5% и инициирования нового раунда выкупа активов. Но у рынка нет уверенности, что ожидания будут реализованы в полно мере.