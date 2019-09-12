В начале сентября Управление энергетической информации США обновило краткосрочный прогноз по потреблению нефти в мире в сторону снижения до 100,8 млн баррелей в день. Это на 0,1 млн баррелей в день меньше, чем августовский прогноз и на 0,7 млн баррелей в день меньше, чем январский прогноз на 2019 год. Снижение обосновывается падением потребления нефти в США, Европе, Индии и на Ближнем Востоке, для которых оно составило 0,18, 0,18, 0,15 и 0,12 млн баррелей в день, соответственно. Если прогноз оправдается, то 2019 год будет первым годом с 2011, когда потребление жидкого топлива выросло менее чем на 1 млн баррелей в день. Дополнительным драйвером выступает замедление роста мирового ВВП, взвешенного по нефти, с 2,9% в 2018 до 2,1% в текущем году.

Следующее заседание ОПЕК запланировано на 5 декабря текущего года в Вене, что в свете текущей ситуации может подтолкнуть организацию к дополнительному снижению объёмов добычи нефти для поддержания цен. На это уже положительно отреагировал министр энергетики РФ Александр Новак. Снижение европейских индексов PMI ниже медианного значения в 50 также указывает на замедление экономики, которое ведёт к падению потребления, что без снижения добычи создаст профицит нефти на рынке, ведущий к падению цен на котировки «черного золота». По нефти Brent ожидаем узкий коридор торгов — $60-62 за баррель на ближайшие две недели.