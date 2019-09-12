Российский фондовый рынок в четверг, 12 сентября, консолидируется возле уровней закрытия вчерашнего дня, повторяя динамику большинства мировых фондовых площадок: индекс Мосбиржи снижается на 0,1%, в то время как РТС прибавляет 0,4% на фоне укрепления курса рубля на 0,5%.

Глобальные инвесторы предпочли снизить покупательную активность в преддверии заседания ЕЦБ, поскольку от риторики европейского регулятора многое зависит. Так, новые монетарные стимулы могут привести к дальнейшему ослаблению курса евро, что окажет поддержку экспортерам, а освобождение коммерческих банков от платежей за хранение свободных остатков в ЕЦБ, из-за отрицательной ставки, снизит на них нагрузку и простимулирует их обеспечить еще более комфортные условия кредитования для бизнеса. В свою очередь, сохранение статуса-кво регулятором скорее всего вызовет коррекцию на европейском рынке с резонансом и на другие мировые площадки, поскольку ожидания смягчения монетарной политики являются базовым сценарием для большинства участников торгов.

Тем не менее, на рынках по-прежнему преобладают позитивные настроения, которые вчера к тому же были подкреплены заявлениями Д.Трампа о переносе сроков повышения пошлин на китайские товары объемом $250 млрд с 25% до 30% на 2 недели – с 1 на 15 октября. В ответ Китай согласился освободить часть товаров американском импорта от пошлин. Взаимный обмен любезностями перед новым раундом торговых переговоров в октябре поддержал как аппетит к риску глобальных инвесторов, так и цены на основные сырьевые товары, особенно базовые металлы. Только котировки нефти не подчинились общему тренду: цена Brent спот вчера упала на 2,9%, а сегодня теряет еще 1% на фоне появления слухов о том, что Д.Трамп обсуждал вопрос о смягчении санкций на Иран. Очевидно, что в совокупности с понижением прогнозов по росту спроса на «черное» золото возвращение иранской нефти создало бы угрозу очередного дисбаланса сырьевого рынка.