Мы начинаем анализ Газпрома с рекомендации ВЫШЕ РЫНКА и РЦ на 12М 299 руб. за акцию. Мы считаем обещанное увеличение коэффициента дивидендных выплат c практически трехкратным увеличением дивиденда на акцию в сравнении с прогнозом на 2018 г., который Газпром объявил до мая, главным изменением в инвестиционной привлекательности Газпрома, которое должно привести к сопоставимому увеличению оценки стоимости компании на трехлетнем горизонте.

Мы начинаем анализ НОВАТЭКа с рекомендации ПО РЫНКУ и РЦ на 12М 1 414 руб. за акцию. Мы считаем, что сильные результаты операционной деятельности, которые регулярно демонстрировала компания, наконец, нашли отражение в оценках стоимости компании в прошлом году, оставив ограниченный потенциал роста без использования более оптимистичного макроэкономического прогноза.

Инвестиционная привлекательность обоих российских игроков все больше зависит от конъюнктуры мировых рынков газа. Хотя ключевые драйверы инвестиционной привлекательности и ожидания, заложенные в цену акций Газпрома и НОВАТЭКа, сильно отличаются друг от друга, обе компании подвержены влиянию одних и тех же факторов, и волатильность операционных денежных потоков обеих компаний сейчас в большой степени объясняется конъюнктурой глобальных рынков газа.

Газпром: рост коэффициента дивидендных выплат – основной источник инвестиционной привлекательности акций компании, который пока еще не учтен рынком. Мы ожидаем, что после увеличения коэффициента дивидендных выплат до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, внутренняя норма доходности для акционеров Газпрома превысит 30% на трехлетнем горизонте. Сокращение капиталовложений – важный следующий шаг. Мы считаем, что рынок будет приветствовать любые изменения в бюджетных процессах Газпрома, сигнализирующие смещение внимания менеджмента компании на контроль над расходами и рост доходности на вложенный капитал.

НОВАТЭК: отличная компания по справедливой цене. Мы считаем, что отличительными чертами НОВАТЭКа являются высокое качество управления бизнесом с одной из самых высоких в отрасли доходностью на вложенный капитал, значительная ресурсная база, низкая долговая нагрузка и амбициозные планы роста. Тем не менее, исходя из текущей цены акций компании, мы явно не одиноки в своей оценке.

Газпром: Наш расчет РЦ Газпрома основывается на методе дисконтированных дивидендных потоков с учетом увеличения коэффициента выплат с 27% до 50% в 2021 г. (с выплатой в 2022 г.) и долгосрочной дивидендной доходности на уровне 6,0%. В итоге наша РЦ составила 299 руб. на акцию, потенциал роста 28% к текущей цене.

НОВАТЭК: При оценке НОВАТЭКа мы использовали метод ДДП на основе “суммы частей”, которая включает в себя консолидированные активы, а также ключевые СП (Арктикгаз, Ямал СПГ, Арктик СПГ 2); в результате наша РЦ составила 1 414 руб. за акцию, потенциал роста 11% к текущей цене.