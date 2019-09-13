Российский рынок акций вчера снизился на 0,6% и закрылся на уровне 2800 пунктов. При этом все западные площадки выросли, продолжая отыгрывать потепление отношений между США и Китаем.

Однако отечественные инвесторы смотрели больше не на западные индексы, а на падающую нефть и взлетевший рубль.

Нефть вчера уходила в район 59 долларов за баррель. Одними лишь намерениями Трампа начать переговоры и Ираном столь сильное снижение нефти и игнорирование ею других позитивных факторов объяснить нельзя. Складывается впечатление, что на нефть началась очередная «медвежья» атака, подобные нынешней мы видели не один раз.

Вчера прошла встреча мониторингового комитета ОПЕК+, в рамках которого Ирак и Нигерия заявили о готовности снизить добычу для выполнения взятых на себя обязательств. Как всегда, Саудовская Аравия объявила, что будет перевыполнять соглашение, добывая нефти меньше, чем это определено договором.

Эти новости смогли приостановить падение, и под закрытие торгов нефть все-таки вернулась выше 60 долларов за баррель, где пребывает и сегодня с утра.

Меры ОПЕК+, а также продолжающееся снижение добывающих мощностей и запасов в Штатах говоря, что «черное золото» должно торговаться как минимум в районе 64 долларов. Но если мы увидим еще одну-две искусственные атаки на нефть, то никакие позитивные фундаментальные факторы не сработают, и котировки уйдут к сильной поддержке 58,5 доллара.

Сегодня объективно нефть должна подрасти, отыгрывая прежде всего снижение вероятности нерешения торгового спора между США и Китаем, а также ослабление доллара к мировым валютам.

Если это произойдет, то российский рынок акций сможет несильно подрасти. Пока внешний фон, а именно ушедшая выше 60 долларов нефть и растущие на 0,3% американские фьючерсы, говорят в пользу открытия нашего рынка с небольшим ростом. Однако на сильный подъем рассчитывать не стоит – на рынке просто нет свежих денег. Поэтому далеко от отметки 2800 пунктов Индекс Мосбиржи не отойдет.

Если позитивный сценарий сегодня реализуется, то лучше рынка могут выглядеть акции Сбербанка, не поддавшиеся вчера общему негативному настрою. Цель роста бумаг – район 240 руб.

Удивительным выглядит и вчерашний процентный рост рубля, который в паре с долларом как-то незаметно ушел под отметку 65, которая не давала рублю укрепиться всю первую половину августа.

В общем-то никаких новых поводов для роста руля не появилось. Да, растет интерес к рискованным активам. Да, инвесторы ждут снижения ставки ФРС. Но эти факторы действовали и в начале недели.

Вполне возможно, что к столь сильному росту рубля привели технические факторы – в районе 65 руб за доллар просто начали срабатывать стопы.

Так что покупать рубль против доллара до возобновления повышательного тренда нефти очень рискованно, хотя пара доллар-рубль теоретически может сходить в район 64.