Правительство выразило принципиальную поддержку законопроекта, ограничивающего продажи пива в ресторанах и барах площадью менее 20 кв.

Формат небольших ресторанов, в которых продается разливное пиво высокого качества, пользуется особой популярностью у потребителей. По расчетам INFOLine, под действие нового законопроекта попадают 10 тыс. таких точек, что несет в себе риск сокращения рынка (по оценкам Nielsen, доля данного формата в общем объеме рынка пива составляет 7%). Законопроект, в который могут быть внесены дополнительные поправки и уточнения, предусматривает, в том числе, возможность передачи определенных регулирующих функций региональным властям.

За последние пять лет рынок пива претерпел ряд регуляторных изменений, включая ограничения на продажу и рекламу, в результате которых общее потребление пивной продукции сократилось на 6%. К основным изменениям относятся запрет на рекламу пива на телевидении, радио, в интернете, а также наружную рекламу, запрет на продажу пива в местах массового скопления людей, таких как железнодорожные вокзалы, стадионы, аэропорты и другие, и запрет на продажу пива в PET-таре емкостью свыше 1,5 л. В 2019 г. новых ограничений не вводилось, а ставка акциза была оставлена на уровне прошлого года, что способствовало восстановлению продаж на 5% по сравнению с началом года и обеспечило впечатляющий рост показателей производителей пива.

Мы считаем, что потенциальные изменения в регулировании несут в себе негативный риск, наиболее устойчивыми к которому являются крупнейшие производители.