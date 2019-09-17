Компания HeadHunter (HHR US: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $21,5 за акцию) вчера представила финансовые результаты за 2К19 по МСФО. Выручка совпала с нашим прогнозом и на 1,4% превысила консенсус-прогноз рынка. Скорректированная EBITDA превзошла консенсус на 3% и наши ожидания на 3,6%, скорректированная рентабельность EBITDA выросла на 4 п. п. г/г и на 6 п. п. к/к до 52,0%. Компания подтвердила прогноз роста выручки и рентабельности на 2019 г.; мы считаем, что текущий консенсус-прогноз выручки может быть немного повышен (согласно консенсус-прогнозу агентства BBG, рост составит 27,9% г/г). В целом отчетность оставила позитивное впечатление. Акции HHR выросли в цене на 5,5% в понедельник до $21/акцию, что предполагает потенциал роста 2% к нашей РЦ.

Как и ожидалось, рост выручки замедлился с 32% г/г в 1К19 до 25,7% г/г в 2К19 на фоне сезонного фактора. Структура роста была аналогична 1К19 – новые бюджеты на онлайн рекрутинг, главным образом, поступали от предприятий малого и среднего бизнеса в регионах и столичных городах (соответственно 43% и 27% общего количества), вклад ключевых клиентов составил 27%. В части продуктов компании мы наблюдаем продолжающийся рост доли выручки от размещения вакансий в совокупной выручке компании (+2 п. п. к/к до 40%) за счет пакетной подписки и роста доли предприятий малого и среднего бизнеса в базе клиентов компании (93% по числу клиентов и 59% по выручке в России). Динамика ARPC также повторила 1К19 – рост в сегменте столичных ключевых клиентов составил 17% г/г (после пересмотра тарифов в январе этого года) и от немного негативного до 1-5% в других категориях клиентов.

Рост рентабельности EBITDA на 4 п. п. г/г и на 6 п. п. к/к до 52,0%, главным образом, был вызван консервативными расходами на рекламу на фоне сезонно слабого квартала. Расходы на маркетинг снизились на 14% к/к (+13% г/г) и составили 11,7% от выручки против 13% в 2К18 и 15% в 1К19. Как уже заявлял менеджмент, в 2019 г. рекламные бюджеты, главным образом, будут израсходованы в 2П19: мы отмечаем увеличение активности HeadHunter на ТВ в сентябре.

Подтвержден годовой прогноз на 2019 г.: рост выручки составит 27-30% г/г, скорректированная рентабельность EBITDA увеличится до 48-50%. В 1П19 выручка компании выросла на 28,5% г/г при рентабельности 49,2%. Наш текущий прогноз на 2019 г. предполагает ускорение роста выручки до 34% г/г в 2П19, однако размывание рентабельности EBITDA до 48%, так как HeadHunter увеличил расходы на рекламу с началом нового бизнес сезона.

Итоги телефонной конференции: 1) Менеджмент отметил продолжающееся замедление экономического роста в России. Бизнес HH, тем не менее, защищен от циклических колебаний, так как компании обычно оптимизируют свои бюджеты на рекрутинг и демонстрируют рост спроса на услуги онлайн рекрутинга. Есть небольшая вероятность понижения годового прогноза компании из-за макроэкономических факторов на оставшуюся часть года. 2) Московский рынок ключевых клиентов компании близок к насыщению по количеству клиентов. Рост выручки в ближайшие годы в основном будет происходить за счет роста монетизации бизнеса, исходя из связи между ценой на свои услуги и спросом на них (особенно в отношении подписки на базы резюме). 3) Компания отмечает усиление рыночной активности конкурентов, в том числе запуск рекламной кампании Worki на ТВ после покупки этого игрока компанией Mail.ru, но в целом поведение конкурентов соответствует нормальным сезонным трендам.