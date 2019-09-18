На отрезке с начала текущего года акции X5 Retail Group показали лучшую динамику в секторе, прибавив 46% против +31% по индексу РТС. Помимо значительного роста выручки в 1п19 (+15% при рентабельности EBITDA 7,7%), поддержку им оказало улучшение отношения рынка к «рублевым историям».

Наши прогнозы остаются без изменений: рост выручки во 2п19 на 14% при рентабельности EBITDA 7,3%, что предполагает смещение фокуса от прибыльности к наращиванию масштабов бизнеса. Однако в 2020 г. мы ожидаем замедления роста выручки до 10–12% г/г. Это наверняка негативно повлияет на восприятие X5 Retail Group как быстрорастущей компании. За последний месяц котировки X5 Retail Group выросли на 13%, и в данный момент рассчитанная нами прогнозная цена акций через 12 месяцев (38 долл.) дает всего лишь 10%-ю ожидаемую полную доходность, в связи с чем мы понижаем рекомендацию с Покупать до Держать.

На операционном уровне мы не ожидаем позитивных сюрпризов в ближайшем будущем и полагаем, что для сколько-нибудь существенной положительной переоценки X5 Retail Group необходимо улучшение восприятия рынком сектора в целом. X5 Retail Group торгуется с мультипликатором EV/EBITDA-2020п, равным 6,0x, что мы считаем справедливым уровнем.