Как сообщила Алроса в пресс-релизе, наблюдательный совет компании рассмотрит вопрос о приобретении расположенного в Смоленске ограночного предприятия Кристалл за 1,9 млрд руб. Договор купли-продажи планируется подписать до конца сентября. По итогам 2018 г. Кристалл показал выручку 12,8 млрд руб. и чистую прибыль 40,7 млн руб.

Руководство Алросы неоднократно сообщало о намерении приобрести Кристалл. Следует напомнить, в 2018 г. независимый оценщик определил стоимость 100% акций ограночного предприятия на уровне 3,6 млрд руб. с учетом потенциальных обязательств в сумме 1,4 млрд руб., но Алроса настояла на повторной оценке.

Исходя из отчетности по РСБУ, по состоянию на конец 2018 г. чистый долг Кристалла составлял 9,5 млрд руб., из которых 5 млрд руб. были замещены задолженностью перед Алросой. Таким образом, общий вмененный показатель EV бизнеса составляет 11,4 млрд руб., в которые входят 1,9 млрд руб. акционерного капитала, финансирование оборотного капитала Алросы и оставшийся чистый долг.

Если сделка будет закрыта до конца 2019 г., наша оценка показателя FCFE за 2019 г. снизится до 36 млрд руб., в результате чего соотношение чистого долга и EBITDA составит 1,0х. Это может означать, что 70% FCFE будет направлено на дивиденды за 2п19. Но, как было объявлено ранее, учитывая слабый показатель FCFE, компания может выплатить в качестве дивидендов за 2п19 половину чистой прибыли.

В целом мы считаем новость нейтральной. В центре внимания остается потенциальная реструктуризация бизнеса Кристалла, благодаря которой могут улучшиться финансовые показатели предприятия.