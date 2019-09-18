После презентации Porsche нового электрокара Taycan Turbo, который вызвал восторг автоэкспертов, компания дальше планирует инвестировать в электрокары. К 2025 году на разработки компания планирует направить более $6 млрд.

В сентябре Porsche презентовал свой первый электрокар – Taycan Turbo мощностью 670 л.с и Taycan Turbo S мощностью в 750 л.с. Цена на данные автомобили — $150 тысяч за обычный Turbo и $185 тысяч за Turbo S. Новаторской особенностью является напряжение в системе 800 вольт вместо обычных 400. Это сокращает время перезарядки, а аккумулятор Porsche Taycan заряжается от 5% до 80% за 22,5 минуты. Многие эксперты считают, что это вызов компании Tesla на рынке электрокаров. Тем не менее, Porsche имеет меньший запас хода — в 279 миль. Для сравнения, у Tesla S (стоимость которой составляет $75 тыс.) запас хода составляет 370 миль. Но несмотря на это, многие автоэксперты отмечают, что Tesla проигрывает Taycan по: управляемости, скорости и ускорению. Porsche презентует свой электрокар на фоне высоких продаж: по данным Edmunds в первом полугодии 2019 года продажи выросли на 51%.

В сентябре Porsche увеличил свою долю в хорватской компании-производителе электрокаров Rimac Automobil с 10% до 15,5%. Аналитики отмечают, что увеличение доли – это попытка Porsche вложить больше средств в аккумуляторные технологии. Компания планирует инвестировать более $6 млрд в разработку новых электрокаров до 2025 года. В разработку Taycan, компания вложила более $1 млрд, что включает в себя также расширение завода.

После презентации, свои оценки обновили Exana BNP (68 евро), AlphaValue (67,4 евро) и Societe Generale (97 евро). Из последних 12 обновлений, 9 рекомендуют покупать и 3 держать акции Porsche. Средняя целевая цена составляет $77,43 евро.

Акции в августе отскочили от уровня поддержки в 54,6 евро и сейчас движутся к уровню сопротивления в 62 евро. В случае пробоя, откроется потенциал до уровня в 65 евро.



