Вчера Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020-2022 гг. Основные изменения касаются расходной части бюджета. В 2020 году расходы возрастут на 0.5 трлн руб. до 19.5 трлн руб., а в 2021 – на 0.6 трлн руб. до 20.6 трлн руб. Данная динамика в первую очередь связана с планами по реализации национальных проектов. Закономерно ожидается сокращение профицита бюджета до 0.8% ВВП в 2020 году (против 1.1% в предыдущей версии) и до 0.5% ВВП в 2021 году (0.8% в предыдущей версии).

Увеличение расходов федерального бюджета было ожидаемым, исходя из плана по финансированию национальных проектов, представленного в конце прошлого года. По нашим оценкам, это позволит поддержать инвестиционный цикл и маржинально ускорить рост ВВП в 2020 и 2021 году, на 0.1 пп и 0.2 пп, соответственно, в то время как основной эффект от проектов будет виден лишь в 2022-2024 гг.

Заметим, что Минэкономразвития не ожидает инфляционного воздействия на экономику от увеличения расходов бюджета. Ведомство понизило прогноз по инфляции на 2020 год с 3.8% г/г до 3.0% г/г и видит стабилизацию на уровне 4.0% г/г в последующие годы, давая сигнал Банку России о низких рисках со стороны фискальной политики. Мы не склонны недооценивать влияние роста расходов на инфляцию, полагая, что ускорение экономической активности будет поддерживать рост потребительских цен. Однако эффект тарифной базы прошлого года позволит инфляции замедлиться до 3.8% г/г по итогам 2020 года.

Таким образом, у Банка России сохраняется возможность для снижения ключевой ставки в следующем году, пусть даже масштаб снижения на данный момент выглядит ограниченным.