Армения разместила десятилетние еврооблигации серии 114А/Reg S объемом $500 млн под 4,2% годовых. Кроме того, Министерство финансов страны приняло заявки на выкуп $402 млн еврооблигаций с погашением в 2020 году; после выкупа в обращении останется $98 млн бумаг.

Фактическая доходность при размещении оказалась гораздо ниже первичного ориентира 4,625%. Размещение прошло со спредом 243 б. п. к десятилетним казначейским облигациям США. На наш взгляд, инвесторы приобрели новые еврооблигации без премии и достаточно дорого. Однако если говорить о дальнейшей динамике бумаги, не исключено, что при условии сохранения благоприятных рыночных условий для инструментов с высокой доходностью мы можем увидеть дальнейшее снижение доходности бумаги.

Выкуп $402 млн облигаций Армения-20 и в то же время относительно скромный объем предложения нового выпуска привели к притоку средств инвесторов в выпуск Армения-25 и обязательства Белоруссии. Цены вдоль кривой Белоруссии вчера поднялись на 0,4-0,7 п. п., бумаги Армения 25 подорожали на 0,6 п. п. Этот фактор также может оказать поддержку новому выпуску на вторичном рынке, считают стратеги Sberbank Investment Research.