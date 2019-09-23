В пятницу, 20 сентября, Global Ports опубликовала финансовые результаты за 1П19.

Выручка чуть превзошла наши ожидания за счет лучшей, чем предполагалось, выручки в пересчете на ДФЭ. Выручка не от перевалки контейнеров продолжала динамично расти, превысив уровни 1П18 на 17%. Благодаря эффективному контролю за расходами скорректированная рентабельность по EBITDA тоже повысилась — до 64% (это на 2 п. п. больше, чем в 1П18). Отчасти этому способствовала переклассификация $1,8 млн лизинговых расходов, в соответствии со стандартом МСФО 16 (за счет включения в амортизацию активов с правом использования и процентных расходов), что поддержало EBITDA. В итоге этот показатель составил $116 млн, что на 7% ниже уровня 1П18 при небольшом превышении нашего и консенсус-прогнозов.

Свободные денежные потоки получили поддержку в виде более низких, чем обычно, капвложений — всего $6 млн, хотя менеджмент подтвердил свой прогноз на год на уровне $30-35 млн. Из минусов отметим, что оборотный капитал (включая предоплату) за рассматриваемый период увеличился примерно на $17 млн, и мы считаем, что следует ожидать частичного высвобождения этой суммы в 2П19. Свободные денежные потоки до выплаты дивидендов в 1П19 достигли $38 млн, что ниже наших ожиданий.

Во время телефонной конференции менеджмент подчеркнул, что активно ищет новую нишу для неконсолидированного порта "Моби Дик", который практически полностью простаивает вследствие того, что его инфраструктура существенно хуже, чем у конкурентов. К тому же показатели дальневосточного порта "Восточный" (Восточная стивидорная компания, ВСК) отставали от рынка в 4К18-2К19, и теперь можно ожидать улучшения результатов ближе к концу года на фоне смены генерального директора порта.

В то же время проект перевалки угля в Усть-Лужском контейнерном терминале показывает отличные результаты. Он уже загружен на 85% от пиковых мощностей; к тому же ухудшение конъюнктуры рынка угля не оказало значительного влияния на показатели проекта. Можно сказать, что совокупные результаты бизнеса группы на Балтике в 1П19 были высокими.

Мы по-прежнему считаем, что стабилизация или перспектива роста выручки в пересчете на ДФЭ и успешная реализация других потенциальных проектов в сегменте навалочных грузов являются ключевыми параметрами инвестиционной привлекательности компании до конца 2021 года, когда, по нашим оценкам, эмитент начнет давать прогнозы дивидендных выплат. При этом мы по-прежнему видим существенный фундаментально обусловленный потенциал роста акций Global Ports, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



