Рост ВВП Украины в 2К19 ускорился до 4,6% по сравнению с 2,5% кварталом ранее. Улучшение динамики в основном было связано с тем, что замедлилось сокращение запасов материальных оборотных средств, которое негативно отразилось на ВВП в 1К19. Кроме того, в 2К19 медленнее снижалось потребление госсектора: его годовой спад составил 6,4% против 8,3% в 1К19. В результате этот сегмент замедлил рост ВВП в 2К19 на 1,5 п. п., тогда как в предыдущем квартале его вклад составил минус 2,0 п. п. Потребление населения в 2К19 увеличилось на 11,8% по сравнению с 10,7% в 1К19, однако это несущественно отразилось на ускорении роста ВВП. Темпы роста валовых инвестиций в основной капитал в 2К19 были существенно ниже, чем кварталом ранее (соответственно 7,9% против 17,4%).

Тем не менее этот фактор был в значительной степени компенсирован более медленным сокращением запасов материальных оборотных средств. В итоге валовое накопление основного капитала в 2К19 выросло на 3,0% по сравнению с 2К18, хотя в 1К19 было зафиксировано его годовое падение на 32,9%. Сокращение запасов замедлило рост ВВП в 2К19 всего на 2 п. п., притом что кварталом ранее негативный эффект составил минус 6,5 п. п. Динамика чистого экспорта ухудшилась. Годовое увеличение экспорта замедлилось до 4,4% по сравнению с 6,8% в 1К19. Импорт в 2К19 вырос на 9,1% по сравнению с 2К18, а в 1К19 его темпы роста составили лишь 6,5%. Скорее всего, высокие темпы роста импорта объясняются укреплением гривны (ее реальный эффективный курс вырос в 2К19 на 10,5% относительно того же периода 2018 года).

Что же касается ВВП, рассчитанного производственным методом, то в 2К19 его рост больше всего поддержали несколько секторов. Добавленная стоимость в сегменте финансовых услуг выросла на 17,9% по сравнению с 2К18, тогда как в 1К19 она повысилась лишь на 4,3%. О сильном потребительском спросе говорит хорошая динамика в оптовой и розничной торговле (валовая добавленная стоимость в этих секторах увеличилась на 4,5% в 2К19 по сравнению с 1,1% кварталом ранее). В сельском хозяйстве годовой рост добавленной стоимости ускорился до 7,3% против 3,4% в 1К19. В сегменте "Транспортировка и хранение" добавленная стоимость увеличилась на 4,2% относительно 2К18 (в 1К19 — на 2,1%). Несмотря на то что в строительстве годовые темпы роста добавленной стоимости в 2К19 снизились, они по-прежнему выражались двузначным числом (20,5% против 26,8% в 1К19). В сегменте недвижимости добавленная стоимость повысилась на 4,8%, почти так же, как кварталом ранее (4,7%). Вклад прочих секторов в рост ВВП в 2К19 был небольшим.