Валютный и денежный рынок: RUONIA "не видит" оттока ликвидности из-за средств ФК
На рынке МБК продолжается отток ликвидности за счет автономных факторов (во многом связанный с тем, что сезон крупных расходов бюджета еще не наступил, тогда как налоговые оттоки остаются существенными). Одновременно с этим задолженность банков перед Федеральным казначейством (ФК) по депозитам и РЕПО нарастает: так, к настоящему моменту объем временно свободных средств бюджета, размещенный ФК, достиг 1,5 трлн руб. с начала года, а накопленный отток ликвидности за счет автономных факторов углубился до 1 трлн руб.
Интересно, что при фактическом ухудшении ситуации с ликвидностью (поступившей из «бесплатных» источников) ставки МБК остаются заметно ниже ключевой. Из-за того, что Казначейство размещает больше ликвидности, чем уходит за счет автономных факторов, у банков-пользователей средств ФК не возникает необходимости увеличивать спрос на рынке МБК и толкать ставку вверх (т.к. ставка по инструментам Казначейства привязана и практически совпадает с RUONIA). В периоды, когда средств от ФК было меньше, чем величина оттока за счет автономных факторов (например, в мае-июне этого года), спред между RUONIA и ключевой ставкой был гораздо меньше, чем сейчас (10 б.п. против 20-25 б.п. сейчас).
В итоге на рынке продолжает присутствовать высокий спрос на рубли, который без помощи средств Казначейства «задрал» бы RUONIA выше ключевой. Отметим, что в конце года ситуация поменяется: сезонные расходы бюджета в ноябре-декабре займут место депозитов и РЕПО Казначейства (при этом, как мы отмечали ранее, возможно, по итогам года объем расходов бюджета окажется даже больше, чем сокращение средств ФК, т.к. весь год расходы запаздывали). Впрочем, это придется на самый конец года и будет мало заметно для рынка МБК и ставок.
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