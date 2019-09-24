Facebook планирует за $500-1000 млн купить стартап CTRL-Labs, который занимается разработкой устройства на руку, отслеживающее движения и превращающее их в цифровой сигнал. Ожидаем, что цена покупки будет ближе к $600-800 млн, так как это уже высокая премия для соцсети. В результате Matrix Partners Capital, которая первой инвестировала в проект в 2017 году, получит 10x возврат на свои инвестиции за два года. Это отличный результат для венчурного бизнеса.

Facebook не только покупает компанию. Создатель CTRL-Labs Томас Реардон будет работать в департаменте соцсети Reality Labs, которая занимается разработками в виртуальной и дополненной реальности. Продукт от CTRL-Labs идеально встраивается в эту экосистему, к которой, в частности, принадлежат разработки Oculus Rift. Однако на текущий момент у компании не получалось достичь значительных результатов, поскольку новые модели выпускаются с задержками. Кроме того, со стороны ZeniMax были поданы иски на сумму $500 млн о краже интеллектуальной собственности.

Проект Reality Labs пока не может стать драйвером роста котировок Facebook, так как технологии виртуальной реальности еще недостаточно развиты. Покупка таких стартапов, как CTRL-Labs, поможет ускорить процесс развития технологий. Но прорыва раньше 2022 года ждать не стоит: из-за высокой стоимости продукта, отсутствия программ для виртуальной реальности и медленного развития необходимых технологий мы еще долго не увидим массового устройства от Facebook.