Спотовая цена на твердый коксующийся уголь на прошлой неделе упала на 12% до трехлетних минимумов — $128 за тонну на условиях FOB (Австралия). С начала года твердый коксующийся уголь уже подешевел примерно на 40%. Цена на полумягкий коксующийся уголь (FOB Австралия) во многом следовала за сложившейся тенденцией, отступив на 8% на прошлой неделе и снизившись на 34% с начала года.

CRU считает, что недавнее падение спотовой цены было вызвано слабым спросом со стороны Индии (это отражает вялый внутренний рынок стали), Европы (ускорение темпа сокращения сталелитейных мощностей) и Китая (на фоне предстоящего сокращения мощностей по выпуску стали на период празднования 70-й годовщины образования КНР и сохранения ограничений на импорт угля). Что касается предложения, то поставки угля из Австралии продолжали увеличиваться после подписания в мае нового соглашения о железнодорожных перевозках между австралийскими производителями угля и оператором железных дорог.

Как отмечает CRU, при такой спотовой цене твердого коксующегося угля более половины его экспорта из США является убыточным, при том что США обеспечивают около 16% мировых поставок морем. CRU ожидает, что в ближайшие месяцы цена повысится благодаря налоговому стимулированию в Индии (снижению ставки налога на прибыль юрлиц) и некоторому замедлению темпа сокращения сталелитейных мощностей в Китае после завершения празднования 70-й годовщины 7 октября. Кроме того, CRU считает, что убыточные производители в США могут снизить свои поставки.

Наше мнение. Из российских производителей стали только Evraz обеспечивает свои потребности в коксующемся угле более чем на 100% (самообеспеченность составляет 220%), тогда как у Северстали самообеспеченность этой продукцией составляет около 80%, у ММК — 44%, у НЛМК — 0%. Это обстоятельство в сочетании с оппортунистической дивидендной политикой (минимум $300 млн дивидендов за год, остальное — на усмотрение совета директоров), сравнительно более высокой финансовой нагрузкой и более низкой рентабельностью в сравнении с российскими аналогами, по нашему мнению, делает Evraz из всех российских производителей стали самым уязвимым перед турбулентностью на сырьевом рынке.

При спотовых ценах на сталь и сырье и текущем курсе USD/RUB акции Evraz по коэффициенту "стоимость предприятия/EBITDA 2020о" торгуются около отметки 6,7 и с доходностью свободных денежных потоков после выплаты процентов и дивидендной доходностью на уровне 4-5%. Это подразумевает значительную премию к российским производителям плоского проката, которые котируются с дивидендной доходностью 2020о около 10-11% с учетом спотовых цен и курса рубля к доллару, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



