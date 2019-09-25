24 сентября Совет директоров ПАО «ФосАгро» утвердил новую дивидендную политику. Если раньше размер дивидендов определялся в зависимости от уровня чистой прибыли, то теперь в качестве базы расчета будет использоваться свободный денежный поток (FCF). Доля FCF, направляемая на выплаты, будет рассчитываться следующим образом в зависимости от долговой нагрузки компании:

● более 75% FCF, если чистый долг/EBITDA не превышает 1х

● 50-75% FCF, если чистый долг/EBITDA находится в диапазоне 1-1,5х

● менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA окажется больше 1,5х

При этом нижняя граница дивидендных выплат устанавливается на уровне 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Дивиденды также как и раньше будут выплачиваться на ежеквартальной основе.

На данный момент соотношение чистый долг/EBITDA для «ФосАгро» оценивается в 1,3х. С конца 2017 года компании удалось уменьшить долговую нагрузку с 2,3х, и мы полагаем, что снижение ставок и умеренно сильный рубль будут способствовать дальнейшему постепенному сокращению долговой нагрузки. На Дне Инвестора, который проходит сегодня в Лондоне, представители «ФосАгро» прокомментировали, что в ближайшие несколько лет намерены сохранять мультипликатор в диапазоне 1-1,5х, поэтому акционерам стоит ориентироваться на выплаты максимум 75% свободного денежного потока.

По итогам II квартала 2019 года показатели чистой прибыли и свободного денежного потока оказались близки, однако такая ситуация наблюдается редко. FCF часто бывает нестабильным, а последние три года в IV квартале и вовсе был отрицательным. Как отмечает генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев, последние два квартала компании удавалось генерировать стабильно высокий денежный поток благодаря реализации стратегии развития, рассчитанной до 2020 года. Если «ФосАгро» продолжит демонстрировать такие же высокие результаты и дальше, то акционеры смогут рассчитывать на рост дивидендных выплат в среднем на 10%, а годовая дивидендная доходность акций может повыситься до 10-12%.

В любом случае, новая дивидендная политика является более прозрачной и понятной. Она подтверждает намерения компании продолжать выплачивать «достойные» дивиденды. Принятое решение является очередным шагом к повышению инвестиционной привлекательности «ФосАгро», и мы ожидаем, что обновление дивидендной политики положительно отразится на стоимости бумаг компании в среднесрочной перспективе. Восстановление мирового рынка фосфорных удобрений, рост цен на удобрения и увеличение доли на европейском рынке в совокупности будут способствовать росту финансовых показателей компании, которая готова делить прибыль с акционерами.

Мы сохраняем рекомендацию BUY по акциям «ФосАгро» с целевой ценой 2800 руб. за бумагу.