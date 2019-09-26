Вчера однодневные ставки выросли, оказавшись под давлением из-за уплаты НДС и НДПИ, которое, однако, было умеренным. В результате проведения расчетов по аукциону недельных депозитов с ЦБ РФ вчера в систему, вероятно, поступило 509 млрд руб. ликвидности, что, по нашим оценкам, компенсировало примерно половину связанного с налоговыми выплатами оттока ликвидности. Спрос на ликвидность возник только вечером, и средняя стоимость кредитов овернайт на межбанке повысилась до 6,89% (+24 бп). Ставка однодневного репо с КСУ в течение дня торговалась в диапазоне 6,75–6,85%, при этом однодневный индекс RUSFAR составил 6,79% (+11 бп). Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа повысилась на 11 бп, до 6,67%. Стоит отметить, что глобальный спрос на долларовую ликвидность с приближением конца квартала вырос. Кроме того, сегодня состоится погашение выпуска банковских еврооблигаций на сумму 0,4 млрд долл., что также может способствовать росту спроса на валютную ликвидность на внутреннем рынке.

По нашим оценкам, остатки средств на корсчетах сегодня утром должны составить порядка 2,25 трлн руб., что, на наш взгляд, является для банков вполне комфортным уровнем. До конца текущего периода усреднения остается еще две недели, а с начала следующей недели бюджет, скорее всего, начнет возвращать ликвидность в систему. Это должно позволить банкам спокойно завершить аккумулирование ликвидности для целей усреднения. Мы полагаем, что давление на ставки овернайт может временно вырасти в понедельник, когда банки будут приводить в порядок свои балансы, готовясь отчитываться за 3к19, а компании – перечислять в бюджет налог на прибыль. В остальные дни спрос на ликвидность, на наш взгляд, должен остаться умеренным.

В других сегментах рынка значимых ценовых движений вчера не было. 3-месячная ставка MosPrime снизилась на 2 бп, до 7,22%, однако ставки FRA завершили день без изменений. Дальний конец кривой процентных свопов сместился вверх на 1 бп. Ставки NDF/кросс-валютных свопов закрылись с изменением в пределах ±2 бп.