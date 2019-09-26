Вчерашний день подтвердил неустойчивость «голубиных» настроений среди инвесторов. Достаточно было одного сообщения Д.Трампа о возможно «более ранней сделке» с Китаем, как среднесрочные и долгосрочные процентные ставки в США выросли на 5-10бп. И хотя такой сигнал мог иметь намерения отвлечь внимание от не менее громкой истории начале процедуры импичмента против Д.Трампа, доходность UST’10 резко подскочила до 1.74% (+10бп), потянув ввысь доллар США. Против конкурентных валют G10 доллар всего за один день подорожал на 0.7%. Однако, рынки еще обеспокоены возможным продолжением движения из-за напряженного календаря статистики в ближайшие дни: в четверг будут опубликованы данные по ВВП США, а в пятницу – данные по доходам, расходам и базовому индексу потребительских цен.

Укрепление доллара США стало сюрпризом для единой европейской валюты – пара EUR/USD провалилась ниже одного из первых уровней поддержки за пределами отметки 1.10 и консолидировалась вблизи 1.0950. Примерно похожий сценарий развивался и в паре USD/RUB – сопротивление вблизи 64.0 и 64.2 не устояло, что отчасти стало следствием окончания активной фазы подготовки к налоговым выплатам. Соответственно, в случае релиза сильной статистики можем увидеть уровни 64.50-64.70.