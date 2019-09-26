Вчера сгущались тучи сразу на нескольких направлениях. Европейский и азиатский рынки вчера находились под давлением распродаж в связи с обострением обстановки сразу на нескольких фронтах. Во-первых, растет политический кризис в Вашингтоне в связи с телефонным разговором Дональда Трампа с президентом Украины в отношении сына Джо Байдена, который привел к запуску процедуры импичмента. Слабая макростатистика из ЕС, вызвавшаяся опасения по поводу глобального роста, а также новая неопределенность по поводу Brexit и американо-китайских торговых переговоров также способствовали пессимизму на рынке и уходу инвесторов в защитные активы. Негативный внешний фон вызвал снижение акций российский компаний – индекс РТС опустился на 0,4% до 1 354 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,2% до 2 760 пунктов – хотя оба главных индекса сократили масштаб снижения, и рублевый индекс Московской биржи закрылся в плюсе. В целом вчера российский рынок опережал европейские (индекс StoxxEuro600 опустился на 0,6%).

Российский рынок акций сегодня должен восполнить рост: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций сохранит рост на протяжении всего дня. Комментарии Дональда Трампа вселили некоторую надежду по поводу торговой сделки, которая все еще может наметиться в ходе октябрьских переговоров. В целом инвесторы не восприняли всерьез запуск процедуры импичмента против Дональда Трампа. В ситуации снижения цены на нефть и большой неопределенности в мире, любой рост будет затруднительным, инвесторы, вероятно, уйдут в защитные активы.