Во вторник рынок припал, а вчера легким движением руки все вернули назад — почти процент в процент. Причем вчерашний рост был идентичен позавчерашнему падению не только в индексах, но даже по отдельным акциям. Так, например, во вторник акции наиболее просевшей в этот день компании Netflix (NFLX, +3,99%) потеряли чуть более 4% своей стоимости, а по итогам вчерашнего дня, как мы видим, рост составил все те же 4%. И такую картинку можно было наблюдать по многим акциям.

Главными героями вчерашнего дня стали акции ритейлера Nike (NKE, +4,16%) и акции табачной компании Phillip Morris (PM, +5,20%). Первые вполне заслуженно пользовались спросом после выхода накануне вечером прекрасной квартальной отчетности, которая оказалась намного лучше прогнозов аналитиков. В результате, акции Nike переписали свои исторические максимумы и многие считают, что это только начало более сильного роста. По крайней мере уже несколько инвестдомов подняли свои target price по этим акциям до уровня в 105 —110 долларов (текущая цена — $91).

Что касается акций Phillip Morris, то они рванули вверх после объявления о том, что компания прекращает переговоры о возможном слиянии с компанией Altria (MO, —0,42%). Отказ от слияния вызван прежде всего явно негативными перспективами развития рынка курительных смесей и электронных сигарет, ставку на который делали обе компании. Сейчас на федеральном уровне идет повсеместная компания по запрету курения курительных смесей любого вида и, естественно, выгоды от объединения компаний становятся неочевидными. А поскольку компания Altria является явно более слабым звеном в этой паре, то освобождение Phillip Morris от тяжелой ноши было воспринято инвесторами очень позитивно.

Единственный сектор, который вчера чувствовал себя «не в своей тарелке» — это сектор медицины и здравоохранения. Здесь по-прежнему ощущается давление, связанное с обсуждением реформирования всей отрасли и отказа от действующей в настоящее время программы «Obama care».

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 26 СЕНТЯБРЯ

Про импичмент забыли, вспомнили про Китай. Конечно, здесь не обошлось без президента Трампа. Ну как же без него?! После наезда на него со стороны демократов, Трамп быстренько постарался переключить внимание всех и вся с этой неприятной темы на более обнадеживающую и заявил, что договоренности с Китаем могут появиться раньше, чем многие ожидают. И за это тут же ухватились оптимисты во всех уголках мира. Ура, конец торговой войны! Но так ли это? В данный момент это, пожалуй, мало кого волнует. Главное, хоть какой-то позитив. И участники рынка вовсю раскручивают его сегодня. И Азия, и Европа, и Америка — все в плюсе. За исключением одного рынка. Но это и есть самое интересное в этом всеобщем росте, поскольку в минусе главный виновник торжества — рынок Китая. Главный китайский фондовый индекс Shanghai Composite закрылся сегодня в достаточно серьезном минусе с потерей 0,89% своей стоимости. С чего бы это, ведь никаких серьезных событий или макроданных, связанных с Китаем, сегодня не было!

И все же, если оставить в стороне Китай, то можно констатировать, что на рынках по итогам первой половины дня царит умеренный позитив. И может ли что-то испортить погоду, пока неясно. По крайней мере явных проблем на горизонте не видно. Выходящая сегодня макростатистика интересна сама по себе, но ситуация и на рынке труда (выйдут данные по первичным и вторичным заявкам по безработице) и на рынке недвижимости (выходят данные по незавершенному строительству за август) более-менее понятно и особой тревоги ни у кого не вызывает. Поэтому угроза может прийти разве что со стороны политиков, которые как всегда могут ляпнуть что угодно и когда угодно. С них станется!

Вот что действительно интересно, так это выходящая сразу по окончанию основной торговой сессии квартальная отчетность одного из мировых лидеров на рынке производства чипов компании Micron Technology (MU). Ожидания аналитиков по этой компании очень и очень позитивны. Да и акции компании в последнее время пользуются повышенным спросом у инвесторов. Так что будем надеяться, что отчетность Micron не разочарует инвесторов и тогда можно ожидать хорошего гэпа вверх на 5, а может быть даже и на 10%. Однако, как уже было сказано, отчетность выйдет уже после окончания основной торговой сессии и на сам ход торгов повлиять никак не сможет.

В итоге, ввиду отсутствия значимых новостей, торги сегодня пройдут скорее всего в достаточно спокойной обстановке с небольшим повышательным трендом в пределах нескольких десятых процента.