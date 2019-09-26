Мы возобновляем анализ российских Интернет-компаний с позитивным взглядом на сектор и ожиданием доходности инвестиций на уровне 29-45%. Продолжается переход различных потребительских рынков России в цифровой формат, предоставляя онлайн компаниям возможности для быстрого роста. Мы ожидаем, что рентабельность Яндекса и Mail.ru в 2020-2021 гг. улучшится, так как более ранние инвестиционные проекты набирают масштабы и начнут окупаться.

Mail.ru (ВЫШЕ РЫНКА, целевая цена $31,9) – наша топ-акция в секторе. На наш взгляд, все негативные события уже учтены в котировках и сильные операционные результаты за 4К19 подтолкнут инвесторов изменить свое отношение к компании. Мы ожидаем, что преимущества сотрудничества с AliExpress и Сбербанком инвесторы смогут ощутить уже в конце этого года; в полной же мере они проявятся в 2020 г.

Yandex (ВЫШЕ РЫНКА, целевая цена $48,3) – фундаментально очень привлекательная акция с потенциалом роста 29%, однако мы сомневаемся в том, что котировки смогут вернуться к своим историческим максимумам пока существует риск, связанный со структурой собственности, и нет новостей по поводу IPO Яндекс.Такси.

Продолжается переход различных потребительских рынков России в цифровой формат, предоставляя онлайн компаниям возможности для быстрого роста. Уровень проникновения онлайн технологий в России все еще отстает от многих развитых стран даже на относительно зрелых рынках (онлайн реклама и Интернет-торговля), создавая для Интернет-компаний прочный фундамент для дальнейшего развития. Согласно нашему прогнозу, среднегодовые темпы роста выручки Яндекса и Mail.ru составят 16-29% в 20192021 гг. Оптимистичный прогноз рентабельности на 2020-2021 гг. Хотя инвестиции в старт-апы ускорились в последние три года, оказывая давление на рентабельность, мы ожидаем улучшения рентабельности Яндекса и Mail.ru на 4-7 п. п. к 2021 г. по мере того как ряд активов набирает масштаб и выходит на самоокупаемость. Риски смещаются в сторону конкуренции и регулирования:

Конкурентная среда в секторе усложняется по мере того как Яндекс и Mail.ru расширяют свои экосистемы и их интересы пересекаются на все большем количестве рынков как друг с другом, так и с другими крупными игроками, включая операторов мобильной связи и банки. Конкуренция носит особенно интенсивный характер в тех вертикалях, которые обещают самый большой приток бюджетов пользователей в долгосрочной перспективе (Интернетторговля, цифровые транспортные технологии, онлайн контент).

Так как онлайн компании становятся все более значимыми поставщиками сервисов для населения и бизнеса, внимание государства к этому сектору возрастает. В настоящее время проходят обсуждения сразу нескольких законопроектов в отношении отрасли, которые могут сильно изменить действующие в ней правила игры (речь идет в том числе об иностранном участии в капитале крупных Интернет-компаний, регулировании сегментов онлайн агрегаторов такси и маркетплейсов).

MAIL LI (ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $31,9/ГДР) торгуется близко к своим 12-месячным минимумам с коэффициентами 2020П EV/EBITDA и P/E соответственно в 8,7x и 15,9x, что предполагает значительный дисконт (30-35%) к медианному значению мировых аналогов. Наша оценка стоимости, в основе которой лежит метод “суммы частей”, предполагает значение 2020П EV/EBITDA на уровне 13,2x и 23x 2020П P/E с потенциалом переоценки акций до текущих уровней аналогов. YNDX US (ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $48,3/акцию) в основном торгуется в диапазоне $36-38 с апреля этого года, что соответствует коэффициенту 2020П EV/EBITDA 12,0x и P/E – 19,7x при текущих уровнях котировок (дисконт к аналогам равен 4-19%). На основе оценке стоимости методом “суммы частей” справедливые оценки мультипликаторов Яндекса предполагают 2020П EV/EBITDA на уровне 13,6x и P/E на уровне 25x с премией 4-9% к мировым аналогам.