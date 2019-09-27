Сейчас правильное время проанализировать риски по инвестициям в акции США
В отличие от кризиса в Великобритании вокруг Brexit, который в значительной степени отражён в рыночных котировках (фунт упал примерно на 25% после проведения референдума о выходе королевства из ЕС), текущая политическая ситуация в США пока не повлияла на фондовые рынки.
Американские акции с начала 2019 года подорожали на 20,8% и приблизились к историческим максимумам. Облигации выросли на 7,25% в цене с начала года, а доходность к погашению близка к историческим минимумам. Доллар США с начала года вырос на 3% по сравнению с корзиной валют торговых партнеров США.
На данный момент инвесторы в США не закладывают возможное влияние политических рисков в своих расчётах фундаментальной стоимости ценных бумаг. С одной стороны, американские компании гораздо чаще чем в большинстве других стран предпринимали всевозможные меры для того, чтобы оградить себя от возможных последствий внутриполитической борьбы между конкурирующими ветвями власти.
С другой стороны, неизвестные переменные в уравнении в любой момент могут стать явными, и в этом случае разумнее всего огородиться от политических рисков путём снижения веса в американских акциях в портфеле, пока они находятся на исторически максимальных уровнях.
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