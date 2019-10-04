Эта неделя стала важным поворотным моментом: инвесторы начали закладывать в цены риски глобальной рецессии. Данные индексов PMI, считающихся весьма точными и своевременными индикаторами экономической активности в мировой экономике, показывают дальнейшее ухудшение динамики в обрабатывающих отраслях. По понятным причинам именно эти отрасли первыми страдают от длительной и усиливающейся торговой напряженности, перебоев в поставках и ужесточения условий торгового финансирования. Всемирная торговая организация (ВТО) на этой неделе понизила до 1,2% свой прогноз по росту мировой торговли на 2019 г.

Из всех исследуемых стран самые слабые показатели PMI наблюдаются в Германии – крупнейшем мировом экспортере, особенно автомобилей и товаров промышленного назначения. Экономика страны реагирует в том числе на ситуацию в Китае, поскольку Германия обеспечивала новым оборудованием китайскую промышленность в период предыдущего инвестиционного бума. Продажи автомобилей в Китае упали приблизительно на 20% г/г, в то время как в мире в целом – только на 2–3%. Следующим шоком для немецких экспортеров может стать Брекзит без сделки (саммит ЕС пройдет 17 октября). Во Франции и Италии экономический рост приближается к нулевой отметке, а в Испании этот показатель приблизился к минимуму за последние шесть лет.

Данные PMI Китая также не показывают признаков существенного восстановления экономики – несмотря на проводимое властями смягчение монетарной и фискальной политики. Дополнительные индикаторы, в том числе цены на базовые металлы и медь, вновь указывают на снижение деловой активности. Индексы PMI стран Азии тоже снижаются, что обусловлено по большей части сокращением экспорта. Темпы экономического роста в Индии находятся на 6-летнем минимуме, а объем промышленного производства в Сингапуре сократился в годовом сопоставлении на 8%. Опубликованная на этой неделе статистика также показала, что растущие риски глобальной рецессии касаются и экономики США.

Одной из главных причин коррекции на мировых фондовых рынках на этой неделе стала публикация слабой макроэкономической статистики. В частности, индекс ISM обрабатывающих отраслей США опустился до 10-летнего минимума, а вышедший вчера индекс ISM сферы услуг – до 3-летнего. Очевидно, что негативные тенденции в обрабатывающем секторе неизбежно начнут сказываться и на секторе услуг, поскольку потерявшие работу люди начнут сокращать расходы, в том числе и на услуги.

Когда глобальный индекс PMI сферы услуг опустится ниже отметки 50, отрицать глобальную рецессию будет уже невозможно. Последнее значение глобального сводного индекса PMI составило 51,2. При этом субиндекс новых экспортных заказов опустился до самого низкого уровня с ноября 2012 г., а субиндекс занятости – до минимума с февраля 2010 г. МВФ представит свои обновленные экономические прогнозы на ежегодной конференции МВФ и Всемирного банка, которая пройдет с 14 по 20 октября в Вашингтоне. Похоже, эти прогнозы будут весьма пессимистичными.

Завершает эту довольно мрачную неделю публикация данных о количестве рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США. Рынок ожидает прирост на 130 тыс. рабочих мест, однако многие говорят о том, что на самом деле цифра может оказаться меньше 100 тыс. В последний раз отрицательные значения были зафиксированы в сентябре 2009 г. В течение последнего года или около того темпы роста количества рабочих мест в США снижались, хотя уровень безработицы исторически является довольно низким. В 3к19 реальные темпы роста ВВП США составляли в годовом выражении 2,0%, что примерно соответствует долгосрочному тренду. Таким образом, у США есть еще некоторый запас прочности, и говорить о том, что рецессия вот-вот начнется, пока рано – особенно в свете некоторой поддержки со стороны бюджетных расходов и в условиях низких процентных, в том числе ипотечных, ставок. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что на предстоящем в конце месяца заседании FOMC снизит ставку по федеральным фондам на 25 бп, выросла до 90% против 40% в начале недели. Кроме того, FOMC, скорее всего, снизит и процентную ставку по свободным резервам банков (IOER), а также объявит о мерах по увеличению своего баланса, чтобы поднять уровень свободных резервов и тем самым ослабить проблему нехватки долларовой ликвидности на рынке репо. На наш взгляд, темпы увеличения баланса должны примерно соответствовать темпам роста номинального ВВП. По мнению некоторых комментаторов, первым шагом могло бы стать увеличение баланса регулятора на 250 млрд долл. в течение ближайших двух кварталов.

Помимо этого, некоторые аналитики считают, что запуск Федрезервом операций репо постоянного действия мог бы предотвратить неожиданные скачки ставок на денежном рынке и рынке репо. ФРС необходимо четко коммуницировать рынку свое намерение контролировать ставки репо, поскольку именно они в действительности используются рынком, тогда как ставка по федеральным фондам – в силу небольшого размера рынка федеральных фондов – играет лишь индикативную роль. Для финансовой системы рынок репо с дневным оборотом более 1 трлн долл. имеет не меньшее значение, чем кровеносная система для живого организма. Таргетирование уровня ставки репо имеет больше смысла, чем таргетирование ставки по федеральным фондам. Стоило бы задуматься и об изменении банковского регулирования, в частности о снижении нормативов ликвидности, с тем чтобы высвободить часть связанного ими банковского капитала, при этом не увеличивая уязвимости банковских балансов.