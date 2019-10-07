В настоящем материале мы анализируем российский сектор foodtech и приводим выводы по итогам бизнес-конференции MCOM. Наиболее перспективная ниша в онлайн-торговле, по нашему мнению, – продажа продовольственных товаров: ее объем может к 2025 г. вырасти в 5–8 раз по сравнению с текущими 37 млрд руб., а ее доля в общем обороте розничной торговли продуктами питания достигнет 1,3%. Для поддержания такого темпа роста требуются значительные инвестиции, которые позволят развивать инфраструктуру и продвигать услуги на рынке.

Заметную конкуренцию начали составлять платформы доставки еды (в 2019 г. их оборот, как ожидается, достигнет 170 млрд руб., доля в сегменте общественного питания вырастет до 15%) и фабрики-кухни, которые наиболее быстро реагируют на изменение предпочтений потребителей. На наш взгляд, традиционные сети отстают в росте, в связи с чем крупнейшие игроки розничного сектора, такие как X5 Retail Group, делают ставки на сегмент foodtech, а ведущие российские технологические компании активно развивают платформы сервисов по доставке еды.

• Объем сегмента электронной коммерции в России в прошлом году составил 1,6 трлн руб., что соответствует 4% всего оборота розничной торговли, тогда как в развивающихся странах этот показатель равен 10%. На продовольственные товары пришлось лишь 2% онлайн-торговли, и эта доля, как ожидается, будет повышаться.

• Объем онлайн-продаж продовольственных товаров в 2018 г. превысил 37 млрд руб., но этот сегмент и игроки в нем находятся на ранней стадии развития. К 2025 г. сегмент, по расчетам, вырастет в 5–8 раз и станет лидером по темпам роста в секторе электронной коммерции.

• Платформы по доставке еды развиваются лидерами ИТ-сектора и создают операционные риски для традиционных сетей. Оборот в этом сегменте уже достиг 170 млрд руб., его доля на рынке общественного питания достигла 15%.

• Сегмент формируется следующим образом: i) существующие магазины пересматривают подход к интернет-бизнесу; ii) появляются новые сервисы быстрой доставки еды со своими фабриками-кухнями; и iii) привлекаются к сотрудничеству независимые операторы, если традиционная сеть отказывается от самостоятельного развития интернет-бизнеса.