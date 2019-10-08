Несмотря на нерешенный торговый конфликт и замедление глобальной экономики, о чем свидетельствует ухудшение экономической статистики как США (в сентябре значение ISM Mfg PMI оказалось заметно ниже 50), так и Германии (падение объемов промышленных заказов на 0,6% м./м. в августе, продолжающееся снижение общего показателя PMI до 48,5 в сентябре, находящегося в зоне спада экономической активности) и Китая, индексы акций остаются вблизи максимумов, а попытки сыграть на понижение встречают сильное сопротивление (в том числе в форме вербальных интервенций со стороны представителей американских властей). В то же время доходности UST после краткосрочного отскока вновь вернулись к локальным минимумам, также как и наклон кривой, что свидетельствует о негативных ожиданиях по экономическому росту в долгосрочной перспективе.

Такое состояние финансового рынка, сочетающее низкие доходности и устойчиво высокие котировки акций, может быть обусловлено наличием у участников рынка консенсуса в том, что впереди длинный цикл смягчения монетарных условий (печатание денег посредством выкупа активов и снижение ключевой ставки), который по сути уже начался в этом году (это породило своего рода инфляцию цен на финансовые активы, компенсирующую негативные экономические ожидания). Хотя FOMC публично не разделяет такие ожидания: консенсус-прогноз членов комитета предполагает, что вслед за временной корректировкой ставки произойдет ужесточение монетарной политики.

Кроме того, в своем вчерашнем выступлении глава ФРС отметил, что “низкий уровень может быть неплохим, но, когда инфляция, а, следовательно, и процентные ставки слишком низки, у ФРС и у других центробанков меньше возможностей для снижения ставок, чтобы поддержать экономику во время спадов”.

Возможно, ФРС стремится растянуть период времени движения к околонулевым ставкам, пока это позволяют данные по экономике США (относительно высокий рост ВВП, уже замедляющаяся, но все еще растущая экономическая активность, почти полная занятость). По нашему мнению, ожидание бессрочного QE, прежде всего, со стороны ФРС и ЕЦБ является основным фактором наблюдающегося сейчас ралли долгов GEM.