Вчера Владимир Евтушенков, контролирующий акционер и председатель совета директоров АФК "Система", которая, в свою очередь, владеет контрольным пакетом акций МТС, рассказал журналистам о планах мобильного оператора в отношении листинга в США. Он, в частности, сообщил, что принято решение не прекращать листинг АДР МТС на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Напомним, в феврале руководство МТС объявило, что компания планирует изменить структуру своего free-float. В частности, говорилось о намерении рассмотреть вопрос о том, насколько листинг в США соответствует интересам акционеров. Компания также собиралась подумать о том, чтобы сделать основной торговой площадкой для своих акций Московскую биржу; такое решение предполагает исключение ее депозитарных расписок из котировальных списков Нью-Йоркской фондовой биржи.

Официального заявления МТС на эту тему пока не было. В августе президент и генеральный директор мобильного оператора Алексей Корня говорил, что компания собирается представить совету директоров свои планы относительно структуры листинга в ноябре. При этом возможен вариант, предполагающий, что все останется без изменений.

Наше мнение. Мы полагаем, что заявление Владимира Евтушенкова внушает оптимизм. Решение сохранить листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, на наш взгляд, было бы позитивным событием. Впрочем, следует дождаться официального заявления МТС, предположительно — к концу октября, в соответствии с ранее обозначенными сроками.