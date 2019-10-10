В сегодняшних заявлениях главы ЦБ РФ мы видим, что регулятор проявляет больше готовности к более агрессивному снижению уровня ключевой ставки.

Ранее мы неоднократно отмечали, что текущая конъюнктура инфляционных процессов дает регулятору достаточно места для активного снижения ставок в ближайшей перспективе. Наш прогноз по ключевой ставке на конец 2019 года находился на уровнях 6,5-6,75% и предполагал снижение ставки до конца года как минимум один раз.

Тем не менее сегодняшние комментарии ЦБ позволяют нам несколько изменить наши оценки. Набиуллина заявила о том, что регулятор рассматривает разные варианты снижения ставки (но не готов комментировать размер и количество снижений ставки). Также глава ЦБ указала на то, что инфляционные тренды позволяют быстрее смягчать денежно-кредитную политику.

Данные сигналы Банка России дают нам возможность почти не сомневаться в том, что на октябрьском заседании регулятор снизит ставку как минимум на 25 б.п. — до уровня 6,75%. Более того, мы видим определенный рост вероятности того, что ключевая ставка в октябре может быть снижена сразу на 50 б.п. Заметим, что снижение ставки до уровня 6,5% 25 октября в данный момент не является нашим базовым сценарием. В свою очередь, появление вероятности снижения на 50 б.п. уже в октябре транслируется в предположение о том, что в декабре ключевая ставка может быть снижена еще на 25 б.п. Такое развитие событий в плоскости смягчения монетарной политики регулятора фактически будет иметь весьма агрессивный характер. В результате в зависимости от итогов октябрьского заседания ЦБ РФ мы можем расширить диапазон наших ожиданий по ставке на конец года до уровней 6,25-6,75%.

Полагаем, что такие сигналы со стороны Банка России усиливают потенциал роста российского долгового рынка. Если участники рынка уверуют в агрессивность намерений ЦБ по снижению ставки, то в 4кв. мы можем увидеть еще одно ралли на рынке долга. Последствием роста долгового рынка также может стать определенное укрепление курса рубля. В настоящий момент мы корректируем наши ожидания по рублю на конец 2019 года в коридор 65-67,5 рублей за доллар против ожидаемых ранее 66,5-68,5 рублей за доллар.