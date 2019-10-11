Delta Airlines (DAL) отчиталась за третий квартал выручкой $12,6 млрд при прибыли $1,5 млрд. Прибыль оказалась выше ожиданий на рынке, а выручка — чуть ниже. При этом прогнозы на следующие кварталы не оправдали надежд инвесторов, поэтому акции открылись в минусе на 3%.

Негативная реакция инвесторов обоснованна: несмотря на рост прибыли в прошлом квартале в будущих периодах ожидается снижение из-за замедления экономики США, которая напрямую влияет на объемы перевозок. Перелеты внутри страны очень развиты, и они цикличны, поэтому сильно зависят от экономического развития страны. Сейчас по многим макроэкономическим показателям (индекс деловой активности, потребительская уверенность, инфляция и т.д.) можно наблюдать замедление роста, что ведет к сокращению общего пассажиропотока. Авиакомпании начнут бороться за каждого пассажира, вследствие чего снизится средняя выручка на пассажира на милю (ARPU). Именно по этим причинам акции Delta Airlines с начала года поднялись лишь на 6%, а индекс Dow Jones, в который она входит, прибавил более 13%.

Однако на текущий момент Delta Airlines — одна из лучших авиалиний в США с дивидендной доходностью 2,68%. Считаю, что пока стоит воздержаться от долгосрочных инвестиций в DAL, но для краткосрочных движений на фоне ослабления нефтяных котировок ее можно рассмотреть, так как исторически она достаточно дешевая.