Мы не видим поводов для возобновления роста в нефти
Нефть удерживается в диапазоне 58-61 долл./барр. В пятницу поднималась к верхней границе диапазона на новостях об атаке на иранский танкер в Красном море и итогах переговоров по торговле США и КНР. Как мы ожидали, особого сюрприза не произошло — лишь некоторые уступки, в целом все это не отменяет того, что мировая экономика замедляет темпы, снижается и спрос на нефть.
Мы не видим поводов для возобновления роста в нефти, а ситуацию с танкером считаем одномоментной. Оставляем диапазон 58-61 долл./барр. актуальным на эту неделю, опасаясь его проторговки вниз в случае ухудшения общерыночного сантимента.
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