Прошлая неделя на финансовых площадках завершилась двойной порцией позитива. Сначала, по итогам переговоров между премьер-министрами Великобритании и Ирландии в четверг, инвесторы увидели более высокие шансы на благоприятное разрешение саги с выходом Великобритании из ЕС. Затем, в пятницу, очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем подарил надежду. Американские власти отложат введение новой порции тарифов, которые планировались с 15 октября, в обмен на то, что китайская сторона увеличит объем закупки сельхозпродукции из США и предпримет меры в защиту интеллектуальной собственности.

Со стороны ситуация выглядит так, что рынки соскучились по позитивным новостям. Как следствие, финансовые активы восприняли заголовки позитивно, даже несмотря на отсутствие каких-либо обязывающих договоренностей по упомянутым темам. Китайский юань начинает сегодняшнее утро на отметке USD/CNY 7.064 (-1.0% с закрытия среды 9 октября), британский фунт – на уровне GBP/USD 1.257 (+3.0%), российский рубль окреп до USD/RUB 64.30 (-0.9%).

Сегодняшний день обещает менее монументальные движения на рынках из-за выходного дня в США и Японии. Важных релизов статистических данных на неделе не так много, обращает на себя внимание разве что публикация завтра днем индекса экономических настроений в Германии – ожидается еще один слабый отчет. 17-18 октября инвесторы будут следить за саммитом ЕС, по итогам которого должна появиться большая ясность относительно «разводного» процесса с Великобританией.