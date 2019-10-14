В пятницу Северсталь опубликовала сильные операционные результаты, показав устойчиво хорошие объемы продаж стали на фоне хорошего ассортимента продукции и географической структуры продаж. Компания также продемонстрировала существенное увеличение добычи сырья. Исходя из операционных результатов, мы ожидаем сильные финансовые показатели. Несмотря на небольшое снижение выручки в сопоставлении с 2К19, мы прогнозируем сохранение EBITDA практических на тех же уровнях, $750 млн, благодаря повышению рентабельности по EBITDA до 36%, по нашим оценкам. Последнее обстоятельство, вероятно, будет обусловлено снижением себестоимости в сырьевом подразделении на фоне увеличения объемов и, возможно, в сталелитейном подразделении после завершения ремонта и технического обслуживания.

Поскольку на третий квартал года обычно приходится высокий сезон в строительстве, мы ожидаем высвобождение оборотного капитала, что приведет к формированию свободных денежных потоков в размере около $350 млн, на 33% выше уровня 2К19. Таким образом, дивиденды за квартал, вероятно, будут в диапазоне $350-400 млн (доходность 3,0-3,5%). С учетом спотовых цен на сталь и на сырье для ее производства, а также текущего курса рубля к доллару Северсталь котируется с доходностью свободных денежных потоков после выплаты процентов 2020 г 5,4% и с доходностью 10,8%, если исходить из дивидендов, которые будут выплачены в следующем году.