Президент Владимир Путин дал поручение до 1 ноября 2019 года компенсировать российским авиакомпаниям дополнительные расходы, понесенные из-за роста цен на топливо в 2018 году. Об этом говорится в протоколе заседания правительства, опубликованном в понедельник.

Наше мнение. Рост топливных издержек был наиболее существенным фактором, негативно сказавшимся на рентабельности авиакомпаний в прошлом году. Так, у Аэрофлота расходы на авиакеросин выросли на 48%, а вклад ценового фактора в этот рост составил 36 п. п. Министерство транспорта с августа прошлого года требует усилить поддержку российских авиакомпаний, которые по итогам 2018 года в целом понесли убытки.

Так как президент лично одобрил это решение и потребовал реализовать его в столь короткий срок, мы считаем, что вероятность предоставления компенсации очень высока. Сумма компенсации в документе не указана. Наш базовый сценарий предполагает, что она составит 22,5 млрд руб. — эта сумма была названа Минтрансом летом 2018 года.

Это хорошая новость для Аэрофлота, на долю которого приходится почти половина пассажиропотока российских авиаперевозчиков. В связи с этим мы ожидаем, что компания получит почти половину выплачиваемой компенсации (11 млрд руб.). Эта сумма сопоставима с нашим прогнозом чистой прибыли Аэрофлота на текущий год (16,5 млрд руб.). Вместе с тем неясно, будет ли учитываться компенсация при расчете дивидендов за 2019 год. Очевидно, что распределение среди миноритариев почти четверти этой суммы (при текущем коэффициенте дивидендных выплат 50% чистой прибыли) и выплата этих средств Российской Федерации как контролирующему акционеру не имеет смысла как с политической, так и с корпоративной точки зрения. Официальная дивидендная политика Аэрофлота предусматривает выплату в виде дивидендов не менее 25% чистой прибыли по МСФО, а более высокие выплаты остаются на усмотрение совета директоров.