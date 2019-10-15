Профицит Федерального бюджета в сентябре снизился до 311 млрд руб., судя по недавно опубликованным данным Минфина. По сравнению с прошлым месяцем (когда профицит вырос до 523 млрд руб. – из-за пересмотра расходов в меньшую сторону), можно сказать, что бюджетный канал начал понемногу открываться, обеспечивая экономику расходами. Так, если в первой половине года профицит (с исключением сезонности) составлял в среднем ~250 млрд руб./мес., то к сентябрю его значения снизились до ~160 млрд руб./мес. Кстати говоря, благодаря тому, что Минфин постепенно наверстывает исполнение расходов, объем недоисполненных к настоящему моменту средств снижается (по состоянию на август мы оценивали, что бюджет недодал расходов на 884 млрд руб., а сейчас эта цифра, по нашим оценкам, снизилась до 660 млрд руб.).

Снижение консерватизма бюджетной политики подтверждается и данными факторов ликвидности ЦБ: отток по бюджетному каналу без учета ОФЗ, средств Казначейства и интервенций (прокси на профицит бюджета) снизился до 148 млрд руб., что является одним из самых низких значений в этом году (месяцем ранее, например, он составлял 562 млрд руб.).

По нашим оценкам, при текущих темпах исполнения бюджета профицит к концу года достигнет 2,1 трлн руб. При этом по бюджетному плану он должен снизиться до 1,9 трлн руб., что неявно предполагает существенное ускорение исполнения расходов в последние месяцы. Однако мы не думаем, что это сокращение будет равномерным – скорее всего, как обычно, все придется на декабрь (который в этом году окажется дефицитным даже с исключением сезонности). Если говорить о фактических уровнях профицита (без исключения сезонности) в последние месяцы года, то в октябре-ноябре он составит менее 200 млрд руб./мес., а в декабре бюджет сведут с дефицитом в более чем 1 трлн руб.

Эффект на рост экономики от бюджетного фактора в этом году будет сильно зависеть не столько от профицита, сколько от того, каким темпом бюджет будет наращивать исполнение расходов. Пока надежды на то, что ускорение ВВП в 4 кв. 2019 г. состоится, могут реализоваться: недоисполненная часть расходов бюджета уже начала сокращаться и, как мы понимаем, продолжит снижаться и в октябре-ноябре. По этой причине мы сохраняем наши ожидания по ускорению роста экономики в 4 кв. до 1,7-2% г./г.