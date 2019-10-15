За последние несколько кварталов железная руда на мировых рынках резко подорожала. В связи с этим соотношение между ценами на ЖРС и сталь упало до уровней 2010-2012 годов. Вместе с укреплением рубля, которое развивается в отрыве от широкой экономики и вызывает дефляционные риски, это оказывает давление на рентабельность сектора. Неблагоприятным для рентабельности оказалось и снижение цен на сталь на 10%. И все же сталь остается в широком среднесрочном ценовом коридоре, нижняя граница которого на 100% выше уровня 2015 года.

«Война тарифов» на мировых рынках стали на данный момент не отразилась на прогнозах производства НЛМК. Его сокращение стало следствием падения маржи прибыли. По итогам третьего квартала мы ожидаем снижения выручки и чистой прибыли НЛМК до 188 810,68 млрд руб. и 37 748,30 млрд руб. соответственно. При этом среднесрочные перспективы ускорения прироста выручки и чистой прибыли металлургического и добывающего сектора мы оцениваем как благоприятные.

Замедление инфляции в России я считаю чрезмерным и неподготовленным. Оно привело к формированию рисков дефицита в ряде важнейших производственных сегментов. Действия регуляторов по предотвращению этих рисков будут подталкивать инфляцию и инфляционные ожидания вверх. В Европе возобновляется цикл монетарного стимулирования, что будет способствовать повышению глобального спроса и улучшению российских макроэкономических показателей. Мы ожидаем значимого ускорения прироста промпроизводства в РФ и в ведущих экономиках в конце 2019-го и первой половине 2020 года.

При этом в металлургии не наблюдается признаков застоя и кризисного сжатия. Так, НЛМК прорабатывает вопрос строительства электростанции, а другие представители сектора планируют наладить производство бесшовных труб. Отмечается дефицит продукции отрасли на внешних рынках, прежде всего в США.

Интерес регуляторов к проблемам металлургии и добычи уже обозначен решениями ЕЭК по ограничению импорта отраслевой продукции, проработкой в правительстве программы развития отрасли.

С учетом продолжающегося сокращения производства зависимость финансовых показателей НЛМК от кратко- и среднесрочной динамики цен на его продукцию существенно усилилась. Это повышает риски вложений в данный актив. К тому же компания немного переоценена по финансовым мультипликаторам. Тем не менее очень позитивная дивидендная история компании дает основания для сохранения целевого уровня по обыкновенным акциям НЛМК на конец 2020 года на уровне в 170 руб.