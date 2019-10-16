Вероятность смены контролирующего акционера в "Юнипро" растет
Вчера глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ведомство может одобрить сделку по увеличению доли финского Fortum в немецком Uniper (владеет 83,7% в Юнипро (UPRO RX – без рекомендации)) выше 50% и без изменений в законодательстве, но с условием, что закрыта она будет, только когда будут внесены необходимые изменения. По текущему законодательству, сделка невозможна, поскольку Fortum подконтрольна правительству Финляндии и поэтому не может владеть долей более 50% в стратегических активах РФ. Юнипро принадлежит магистральный водоканал на Сургутской ГРЭС-2, который имеет стратегический статус (сами генерирующие активы не являются стратегическими). Поэтому сейчас ФАС обсуждает необходимые изменения в законодательство, которые позволят Fortum увеличить долю в Uniper, отдав на аутсорсинг этот водоканал, который интегрирован в деятельность ГРЭС и не может быть выделен из компании отдельно от ГРЭС.
На данный момент Fortum принадлежит 49,99% акций Uniper, и финский концерн договорился о покупке еще 20,5% акций. Но для завершения сделки ему необходимо одобрение, в частности, российских регуляторов. Поскольку ФАС продемонстрировала готовность идти на встречу в этом вопросе, мы полагаем, что это свидетельствует об одобрении сделки на самом высоком уровне. Ранее сообщалось, что Fortum рассчитывает закрыть сделку в 1 кв. 2020 г.
В перспективе возможно объединение российских активов двух компаний. Изменение законодательства для данной конкретной сделки – это, на наш взгляд, наиболее благоприятный исход. Ранее обсуждался вариант выделения из Юнипро Сургутской ГРЭС (на нее приходится более 60% выработки компании). После получения контроля Fortum напрямую будет контролировать на российском рынке 11,2 ГВт Юнипро и 4,5 ГВт ТГК-10 (исключая 20-процентную долю в подконтрольной ГЭХу ТГК-1). На данном этапе, пока неопределенность еще достаточно велика, изменение в составе контролирующих акционеров скорее нейтрально для котировок Юнипро, гораздо большее значение для инвесторов имеют сроки ввода третьего энергоблока Березовской ГРЭС, который ожидается в 1 кв. 2020 г.
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