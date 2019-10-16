МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 1,7% 1,8%
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,4% 0,2%
11:30 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (сентябрь) -0,1% 0,2%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) -0,5%

 

 
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 1% 1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 0,9% 0,9%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,1% 0,2%
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (август) 24,8 млрд евро 17,5 млрд евро
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь) 0% 0,2%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) 0,4% 0,3%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 1,9% 1,9%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) -0,1%

 

 
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) -0,1% -0,2%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (август) -1,17 млрд канад. долл

 

 
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (август) 0,4% 0,2%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (август)

 

 

 

 
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 2,927 млн барр 1,413 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,941 млн барр

 

 
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС

 

 

 

 
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (август) 84,3 млрд долл

 

 
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 4,1 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — операционные результаты за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Детский мир — операционные результаты за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Эталон — операционные результаты за 3кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Лукойл — СД (вопросы подготовки ВОСА, рекоменд. по див-дам за 9м2019) 95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018

 

 

 

 

 RUB ВСМПО-АВИСМА — СД (о созыве ВОСА) 756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018 884,6 (1П2019) — див-д 2019