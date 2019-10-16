Объем средств на корсчетах банков вчера утром снизился до 2,42 млрд руб. (-121 млрд руб.), поскольку бюджет стерилизовал из системы ликвидность на сумму 115 млрд руб. Мы полагаем, что уплата акцизов и страховых вносов могла вчера еще немного снизить объем корсчетов, в результате чего однодневные ставки во вторник повысились. Однодневная ставка межбанковского кредитования выросла на 10 бп, до 6,83%, а индекс RUSFAR поднялся до 6,80% (+2 бп). Однодневный валютный своп провел весьма волатильную сессию, его средневзвешенное значение составило 6,87% (-2 бп).

В преддверии заседания по монетарной политике спрос на аукционах Банка России был высоким. Банки купили весь объем нового выпуска КОБР на сумму 600 млрд руб., а также разместили полный лимит недельных депозитов в размере 2,65 млрд руб. при спросе в 3,3 млрд руб. В результате Банк России после сегодняшних расчетов должен стерилизовать 150 млрд руб. ликвидности. На наш взгляд, ожидания снижения ставки будут поддерживать спрос на ликвидность на умеренном уровне в течение недели, несмотря на весьма ограниченный объем ликвидности в системе. Вместе с тем некоторая фрагментация ликвидности может оказать небольшое повышательное давление на ставки. Следует отметить, что два банка вчера привлекли 200 млрд руб. у Казначейства в рамках операций однодневного репо.

В других сегментах изменения ставок во вторник были небольшими. 3-месячная ставка MosPrime снизилась до 7,15% (-2 бп), а ставки FRA закрылись на прежних уровнях. Короткие ставки процентных свопов опустились на 2 бп, остальные сегменты кривой сместились ниже в среднем на 1 бп. На кривой кросс-валютных свопов ставки на среднесрочном отрезке подросли на 2–3 бп.