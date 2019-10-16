Операционные результаты ММК за 3к19 совпали с нашими ожиданиями в части объемов и цен. На фоне самой высокой среди анализируемых нами российских металлургических компаний доли продаж на российском рынке и снижения цен на сырье мы прогнозируем умеренный рост выручки и повышение EBITDA на 7% к/к, до 547 млн долл. Улучшение динамики прибыли и высвобождение оборотного капитала в 3к19 обусловили высокий показатель FCFE, который, по нашим оценкам, составил 282 млн долл. Учитывая низкую долговую нагрузку (чистая денежная позиция), мы ожидаем, что компания распределит весь объем FCFE в качестве дивидендов – то есть дивидендная доходность за 3к19 может составить 4,4% (самый высокий показатель среди российских аналогов). Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 13 долл., что предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 90%. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

Объем производства и цены совпали с нашими ожиданиями. Производство стали соответствовало нашим оценкам, тогда как объем продаж оказался на 1% ниже наших ожиданий, преимущественно из-за снижения объемов реализации сортового проката и продукции с высокой добавленной стоимостью. Компания вновь смогла установить рекорд по доле отгрузки на внутренний рынок, которая в 3к19 составила 91%. Это помогло компенсировать снижение на 1 пп к/к доли продаж продукции с высокой добавленной стоимостью, обусловленное сокращением продаж толстого листа. Средняя цена реализации российского дивизиона в 3к19 (627 долл./т, —1% к/к) совпала с нашими оценками.

Добыча коксующегося угля выросла, но по-прежнему отстает от цели. После реконструкции обогатительной фабрики объем производства концентрата коксующегося угла вырос на 29% к/к, до 629 тыс. т, превысив наши ожидания. Однако эти показатели по-прежнему ниже целевых уровней добычи в 1,5 млн т и производства концентрата в 950 тыс. т, которые, как мы полагаем, могут быть достигнуты в 2020 г.

Компания придерживается осторожного взгляда на перспективы 4к19, однако внутренний спрос по-прежнему может способствовать опережающей динамике относительно экспортно-ориентированных аналогов. Компания отмечает, что сезонное замедление деловой активности и значительное снижение мировых цен на сталь могут оказать давление на финансовые показатели за 4к19. И хотя объем продаж в 4к19 действительно может снизиться относительно 3к19, мы склонны воспринимать это как нормальное сезонное явление, при этом показатель за 4к19 по-прежнему может оказаться выше, чем за 4к18, поскольку спрос на российском рынке остается высоким (+8% г/г за 8м19). Это также может внести свой вклад в снижение темпов сокращения премии в цене на внутреннем рынке, которая остается на историческом максимуме в 170 долл./т. Таким образом, мы полагаем, что высокая доля продаж на внутреннем рынке продолжит оказывать поддержку динамике прибыли по сравнению с экспортно-ориентированными аналогами.

Прогноз финансовых результатов за 3к19: самая высокая дивидендная доходность среди российских металлургических компаний. ММК 31 октября представит свои финансовые результаты за 3к19. Исходя из опубликованных цен и объемов, мы прогнозируем умеренный рост выручки в квартальном сопоставлении до 2,0 млрд долл. На фоне снижения на 2% к/к глобальных цен на железную руду и падения на 20-24% к/к внутренних цен на полумягкий и твердый коксующийся уголь мы полагаем, что денежная себестоимость слябов снизилась на 5% к/к, до 306 долл./т. В связи с этим мы прогнозируем рост EBITDA на 7% к/к, до 527 млн долл. Принимая во внимание вероятное высвобождение оборотного капитала (против его роста в 2к19), мы ожидаем увидеть высокий показатель FCFE на уровне 282 млн долл., что предполагает дивидендную доходность за 3к19 в 4,4%. Поскольку соотношение чистого долга и EBITDA остается отрицательным (чистая денежная позиция), мы полагаем, что компания будет придерживаться своего коэффициента дивидендных выплат на уровне 100%, что означает дивидендную доходность 4,4% за 3к19. Таким образом, мы ожидаем, что компания покажет самую высокую дивидендную доходность в российском металлургическом секторе, преимущественно благодаря комбинации стабильных внутренних цен на сталь и снижения цен на сырье. Стоит отметить, что, исходя из спотовых цен, компания торгуется с самым низким коэффициентом EV/EBIDA среди российских металлургических компаний.