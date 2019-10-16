Детский мир (ПО РЫНКУ, 104 руб./акцию) представил операционные результаты за 3К19. Показатели оказались сильными, учитывая сильный рост LfL-траффика. Сильный рост выручки на 19,3% г/г в 3К19 и на 17,3% за 9М19 превосходит рост на 14% г/г, который ожидаем мы и консенсус-прогноз агентства Bloomberg по итогам всего 2019 г.

Таким образом, как наш годовой прогноз, так и прогноз Bloomberg могут быть повышены. Рост LfL-продаж сильно улучшился до 10,2% г/г, главным образом, на фоне роста LfL-траффика на 9,1% г/г в 3К19 против 7,8% г/г в 2К19 и 7,5% в 1К19. LfL-чек впервые с 1К17 оказался в позитивной зоне, продемонстрировав рост на 1% г/г. Менеджмент прогнозирует открытие 45 новых магазинов в 4К19, немного опережая свой первоначальный прогноз по открытию 60 магазинов в 2П19 (с учетом уже открытых 20 магазинов в 3К19). В целом мы считаем результаты позитивными, но не ожидаем сильной реакции рынка, учитывая сохраняющийся сильный риск навеса акций.