Глобальные площадки накануне демонстрировали смешанную динамику. С одной стороны, сообщения о близости Великобритании и ЕС к договоренностям по Brexit, а также умеренно позитивные первые итоги отчетности американских компаний поддерживали аппетит к рисковым активам. С другой стороны, снижение прогнозов МВФ по росту мировой экономики, а также ослабление оптимизма относительно возможности заключения полноценного соглашения между Китаем и США выступали факторами, ограничивающими потенциал роста фондовых площадок.

Британская валюта накануне существенно укрепилась на новостях о близости Великобритании и ЕС к договоренностям по Brexit. Тем не менее, суть соглашения обсуждаемого в настоящее время, предполагает, что таможенная граница между ЕС и Великобританией будет проходить по Ирландскому морю, что де-факто означает, что Северная Ирландия будет находиться в таможенной системе ЕС. Данный вариант соглашения ранее встречал серьезную оппозицию в Британском парламенте, поэтому шансы на его принятие по итогам голосования, намеченного на субботу, остаются низкими. Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает продление сроков Brexit, в настоящее время намеченных на 31 октября. Как следствие, оптимизм в британской валюте, скорее всего, временный.

Европейская валюта в паре с долларом также получила определенную поддержку благодаря новостям о Brexit. Дополнительным поводом для укрепления EUR в утренние часы стали заявления от Ангелы Меркель о готовности Германии пойти на дополнительное стимулирование немецкой экономики бюджетными мерами в случае дальнейшего замедления экономической активности. Со стороны ЕЦБ давно звучали призывы к более активному бюджетному стимулированию экономики, поскольку арсенал монетарных мер стимулирования от ЕЦБ фактически исчерпан. Активизация бюджетных мер поддержки немецкой экономики может ограничить дальнейший потенциал ослабления евро.

Рубль накануне умеренно слабел в основных валютных парах и в начале сегодняшних торгов находится в районе отметки 64.4 в паре с долларом и 71 в паре с евро. В отсутствие поводов для существенного улучшения аппетита к рисковым активам у рубля пока нет предпосылок для устойчивого возврата ниже отметки 64 в паре с долларом. В паре с европейской валютой риски ослабления умеренно возросли, поскольку готовность поддержать немецкую экономику бюджетными мерами может ограничить давление на европейскую валюту на глобальных площадках.