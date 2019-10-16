Надежды на заключение сделки между ЕС и Великобританией способствовали снижению цен на золото
В 2019 году существенное влияние на цены золота оказывала ситуация вокруг Brexit. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), вложения в золотые биржевые фонды (ETF) в Великобритании в сентябре оказались на максимальном уровне (21% от всех глобальных ETF) и составили 582 т. По мнению инвесторов, наибольший риск заключался в сценарии "жесткого" выхода страны из Евросоюза. Вчера некоторые официальные лица ЕС и Великобритании заявили, что стороны близки к соглашению по Brexit, а отдельные устные договоренности по сделке могут быть озвучены уже в среду. Такой совместный план действий привел к повышению оптимизма и спроса на рискованные активы и, как следствие, оказал давление на цены золота, которые по итогам вчерашнего дня опустились на 0,8%.
Сегодня инвесторы ожидают продолжения переговоров и появления некоторой определенности перед наступлением крайнего срока 31 октября. Также в центре внимания будут данные по розничным продажам в США (15:30 мск) и новый выпуск Бежевой книги ФРС. Если в течение дня будут достигнуты хотя бы устные договоренности о выходе Великобритании из ЕС со сделкой, то цены на золото, на наш взгляд, могут снизиться до $1 470 за унцию. Негативный новостной поток, напротив, может способствовать восстановлению цен до $1 500 за унцию.
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