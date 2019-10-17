Каких-либо весомых геополитические событий вчера не произошло, поэтому заокеанские инвесторы, начавшие торги в лениво-осторожном стиле, примерно в таком же ключе их и завершили. Незначительное снижение на старте перешло в консолидацию в довольно узком коридоре, где американские индексы и просидели до окончания торгов: DIJA закрылся на уровне 27002 п. (-0,08%), S&P500 финишировал на отметке 2990 п. (-0,20%), а NASD COMP снизился на 0,30% остановившись на 8124 п. Торги в Старом свете проходили на фоне разношёрстной статистики и поэтому весьма неоднородно – если германский DAХ поднялся на 0,32%, до 12670 п., то французский САС40 потерял символические 0,09%, зафиксировав 5697 п., а британский FTSE100 обвалился на 0,61%, завершив торги на отметке в 7168 п.

Россия выглядела откровенно сильнее западных торговых площадок. Отсутствие негативных внешнеполитических новостей, весьма достойная отчетность по производственным показателям группы «Эталон» и «Детского мира», а также сильно выросшая под вечер стоимость нефти потянули за собой вверх и отечественные фондовые рынки: по итогам торгов индекс РТС финишировал на уровне 1247 п., прибавив 1,23%, а индекс МосБиржи зафиксировал 2744 п., поднявшись на 1,07%. Лидерами роста стали "Транснефть" (+7,85%), АЛРОСА (+3,56%), "Детский мир" (+3,00%), "Мосбиржа" (+2,68%) и ОВК (+2,54%). Наибольшее снижение показали "Яндекс" (-1,48%), "Ростелеком" (-0,79), "Мечел" (-0,74% в обычке и —0,73% в префах), САФМАР (-0,64%), и ПИК (-0,57%).

Стоимость углеводородов, резко пошедшая вверх под окончание торгов на отечественных фондовых рынках, позднее откатилась на стартовые позиции под давлением опубликованной Американским институтом нефти (API) статистики, согласно которой запасы сырой нефти за неделю выросли с 4,100 млн. барр., до 10,500 млн. барр. После чего котировки «черного золота» перешли в боковое движение с достаточно низким уровнем волатильности. Что, впрочем, понятно – в отсутствие иной значимой информации инвесторы будут ожидать публикации сегодня вечером окончательных данных по недельному изменению запасов от Минэнерго США и избыточным запасам на хабе в Кушинге, штат Оклахома. Пока же, по состоянию на 6:40 МСК, фьючерсы на североморскую нефть сорта BRENT торгуются по 58,95 долл./барр., легкая техасская WTI стоит 52,87 долл.

Российский рубль, заметно укрепившийся накануне за счет роста нефтяных котировок по отношению к доллару, перешел затем в боковое вялотекущее движение. А вот относительно евро рост был незначительным, зато волатильность в течение дня была весьма высокой. И лишь ночью на рынке ФОРЕКС валютная пара EUR/RUB несколько успокоилась, консолидировавшись в боковом движении. В ближайшее время российская валюта начнет получать весомую поддержку со стороны отечественных экспортеров, продающих валютную выручку для уплаты налогов, и не исключено, что многие инвесторы уже поспешили учесть этот фактор в ценах. На 6:50 МСК доллар котируется по 64,11 рубля, евро – по 71,00 рублей.

Сегодня в течение дня Британия представит данные по динамике объемов розничных продаж, США отчитаются по числу выданных разрешений на строительство, объемам строительства новых домов, числу первичных заявок на пособия по безработице и объемам промышленного производства. От ФРБ Филадельфии выйдут Индекс производственной активности, Индекс деловой активности и Индекс занятости. Квартальные отчеты опубликуют BB&T, BHP Billiton, Honeywell, Morgan Stanley, Nestle, Philip Morris, Unilever, Vivendi.

Россия опубликует статистику по объему международных резервов Центрального банка, индексу цен производителей, объемам розничных продаж, уровню безработицы, росту реальных заработных плат и ВВП. О результатах операционной деятельности отчитаются X5 Retail Group (за 3 квартал) и АЛРОСА (за 9 месяцев). Пройдет заседание совета директоров "РуссНефти". Акции "Распадской" проведут последний день в дивидендах.

По состоянию на 7.00 МСК фьючерсы на основные мировые фондовые индексы торгуются в слабо негативной области, но с минимальной волатильностью. Вероятнее всего, торги на отечественных рынках пройдут с незначительным снижением, которое выглядит вполне естественным после заметного роста накануне.