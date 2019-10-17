Инфляция в России продолжает ставить исторические рекорды. На второй неделе октября прирост индекса потребительских цен оказался нулевым, что стало минимальным значением на сопоставимой неделе за последние 10 лет. Таким образом, годовая инфляция замедлилась до 3.78% г/г по состоянию на 14 октября.

По нашим оценкам, если средние недельные темпы инфляции будут равны среднему значению за период 2015-2018 гг, то инфляция на конец года составит 3.7%. При этом, стоит отметить, что в 2018 году в ноябре и декабре были аномально высокие темпы роста из-за опережающей индексации перед повышением НДС. Поэтому в текущей ситуации существуют риски замедления инфляции еще ниже.

На этом фоне, с большой вероятностью инфляция по итогам года окажется на 50бп ниже медианы прогноза Банка России (4.0-4.5%). Соответствующие корректировки в прогнозе регулятора будут сделаны уже на заседании 25 октября. Таким образом, у Банка России открывается возможность на 2 снижения ключевой ставки по 25бп в этом году в базовом сценарии.