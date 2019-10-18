События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 октября
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|0,5%
|0,3% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0%
|0% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (сентябрь)
|5,5%
|5,4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (г/г) (3кв2019)
|6,2%
|6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|1,6%
|1,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП с начала года (YTD) (г/г) (3кв2019)
|6,3%
|6,2% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (сентябрь)
|4,4%
|5,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года (YTD) (г/г) (сентябрь)
|5,6%
|5,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,2%
|5,2% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
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|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
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|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|712
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|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|856
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-73,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|355,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|275,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|18,1 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|54,1 тыс
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|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-46,9 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|11 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|28,4 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-75,4 тыс
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Газпром нефть — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 30.09.2019)
|22,05 (9м2018) + 7,95 (фин) — див-д 2018
|18,14 (1П2019) — див-д 2019
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|RUB
|Highland Gold — операционные результаты за 3кв2019
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|11:00 мск (09:00 лнд)
|RUB
|Евраз — День инвестора (экология, социальная ответственность, корпоративное управление, перспективы рынка, стратегия ЕВРАЗа) /Лондонская фондовая биржа LSE, Лондон/
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|RUB
|РуссНефть — СД (об утверждении кандидатуры на замещение должности вице-президента по безопасности НК)
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https://1prime.ru/experts/20191018/830426031.html