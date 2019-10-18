Согласно информации о социально-экономическом положении экономики, в сентябре российская экономика зафиксировала оживление в производственном секторе. При этом потребительская активность населения осталось слабой, сохраняя низкие инфляционные риски в российской экономике и открывая возможность для снижения ключевой ставки. Уже сегодня утром Э.Набиуллина сообщила о готовности действовать более решительно, что является сильным сигналом вероятного снижения ключевой ставки сразу на 50бп на заседании 25 октября.

В сентябре расстановка сил между производственными отраслями соответствовала двум предыдущим месяцам 3к’19. По итогам квартала лидерские позиции заняло сельское хозяйство (+5.1% г/г в 3к’19), что обусловлено хорошим урожаем в этом году. Кроме того, промышленное производство сохранило устойчивые темпы роста (+2.9% г/). В аутсайдерах держится строительство (+0.5% г/г) из-за отложенной реализации национальных проектов, а также грузоперевозки (-0.6% г/г).

Менее оптимистичная картина наблюдается в потребительском секторе: прирост объемов розничных продаж продолжил замедление (+0.7% г/г против +0.8% г/г в августе). Ускорению не помогло и увеличение роста реальных располагаемых доходов (+3.0% г/г в 3к’19 с —0.2% г/г в 2к’19), хотя природу последнего оценить пока сложно из-за отсутствия статистики по заработным платам. По итогам июля-августа темп роста заработных плат, которые составляют 60% в структуре доходов, был сопоставим с 2к’19 (+2.6% г/г). Пенсии, занимают 20% в структуре доходов, в реальном выражении показали ускорение с 0.9% г/г во 2к’19 до 1.5% г/г в июле-августе 2019. Соответственно, можно предположить что основной положительный эффект поступил от роста прибылей (5.6% в структуре доходов) и низкая инфляция.

По оценкам Минэка, прирост ВВП в 3к’19 ускорился до 1.9% г/г из-за роста запасов на фоне активности производственного сектора в условиях сохраняющегося слабого спроса. Мы также ожидаем ускорения роста ВВП в 3к’19 (+2.1% г/г), однако учитывая природу роста устойчивый тренд на ускорение экономики еще не задан.